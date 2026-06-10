Marius Tucă: „M-am săturat să ne certe cei din conducere. România este în descompunere și complet clasificată”

Sursă: Realitatea.Net

Jurnalistul Marius Tucă a lansat un atac dur la adresa liderilor politici de la vârful statului, după ultimele ieșiri publice ale acestora. Tucă acuză actuala putere de instaurarea unui climat de amenințare permanentă și de secretomanie excesivă în gestionarea banilor publici și a contractelor strategice.

Marius Tucă s-a arătat profund nemulțumit de tonul folosit de șeful statului în apelul său către partide, amintind că această atitudine de superioritate a caracterizat întreaga guvernare din ultima perioadă.

„Ne-a certat domnul premier — adică pe ăștia de la partide. Ne-a certat, e nervos, e supărat. (...). De când a venit la putere regimul actual, suntem certați. Ne-a certat Bolojan din prima zi de mandat până când a fost dat jos printr-o moțiune de cenzură. A dispărut Bolojan cu sprânceana încruntată, a apărut Nicușor Dan. Încruntat, ne ceartă și el la rândul lui”, a declarat jurnalistul.

Acesta a adăugat că inclusiv premierul desemnat, Eugen Tomac, folosește aceeași strategie a presiunii în negocieri: „La pachet ne-a certat și ne-a amenințat inclusiv Tomac. El, în toate discuțiile cu partidele parlamentare, spunea că dacă nu va fi el, va fi un prim-ministru tehnocrat. Adică altă amenințare.”

Secretele guvernării: Contractul Rheinmetall și ajutorul pentru Ucraina

Un alt punct critic atins de jurnalist vizează lipsa totală de transparență a deciziilor executive, catalogând țara ca fiind un stat complet „secretizat” în fața propriilor cetățeni.

„România este o Românie clasificată. Totul era secret în România. Am aflat după ce au fost semnate contractele cu Rheinmetall. Nu știm nici acum câți bani am dat Ucrainei. Nu știm nimic din ceea ce ar trebui să știm”, a avertizat Marius Tucă, făcând o paralelă ironică cu perioada comunistă: „Până și Nicolae Ceaușescu nu ne-a certat vreodată. Sigur că trăiam în comunism, că Securitatea veghea — departe de mine să aduc laude Epocii de Aur, ce am trăit nu a fost fericit — dar ăștia ne ceartă în fiecare zi.”

Războiul brutal dintre palate și ruptura din serviciile secrete

În analiza sa, Tucă afirmă că discursul prezidențial este simptomul unei crize mult mai adânci, declanșată de măsurile fiscale dure din trecut și de jocurile de culise ale instituțiilor de forță.

„Discursul ăsta arată că România este în descompunere. Nicușor Dan spune: «Băi, partidelor, băgați-vă mințile-n cap că o să fie rău». Păi este rău! Mai rău ca acum n-a fost niciodată, de când Ilie Bolojan a mărit TVA-ul.”

Jurnalistul susține că eșecul strângerii unei majorități în jurul lui Eugen Tomac ascunde o ruptură masivă la nivelul serviciilor secrete. „A început un război între palate, iar românii sunt victimele. Bolojan are de partea lui cea mai importantă parte din sistem. Nicușor Dan, cu serviciile secrete — ce a mai rămas din ele de partea lui — nu reușește să strângă o majoritate care să-l treacă pe Tomac.”