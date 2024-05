Unul dintre principalii contracandidați ai actualului primar al Capitalei, Gabriela Firea, deține, potrivit ultimei sale declarații de avere, bijuterii în valoare totală de 113.306 euro, dar și tablouri de 11.000 de euro. În același document, mai apar patru terenuri, dintre care două în Ialomița, și alte două terenuri intravilane în Ilfov, potrivit Realitatea Plus.



Senatoarea mai deține o casă de 240 de metri pătrați, aflată în Petrachioaia, Ilfov, și o mașină marca Mercedes achiziționată în 2010. Candidata PSD la Primăria Capitalei are declarate drept venituri anuale indemnizația de Ministru al Familiei de 98.558 de lei și indemnizația de senator de 61.013 de lei.





Un alt candidat bogat este și Sebastian Burduja. Potrivit ultimei sale declarații de avere, deține două terenuri agricole în Neamț, un apartament de 163 de metri pătrați în București și unul de 131 de metri pătrați aflat în Năvodari, dar și o casă de 175 de metri pătrați, în SUA. Candidatul PNL mai deține două autoturisme, dar și ceasuri și bijuterii în valoare de 15.000 de euro.



În conturi, Burduja are 600 de euro, peste 54.000 de dolari și 191.000 de lei. Liberalul a dat 85.050 de euro avans pentru cumpărarea unui apartament. La capitolul venituri, Burduja are indicate: salariul de deputat de aproximativ 50.000 de lei și salariul de Ministru al Cercetării de 112.000 de lei







Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, deține, potrivit ultimei sale declarații de avere, din iulie 2023, patru terenuri intravilane, precum și o casă de 73 metri pătrați, aflată în București. La capitolul autoturisme, are trecute un Mercedes din 1996, un Oldsmobil din 1959 și trei Cadillac-uri. Totodată, are în conturi 50.700 de euro și 690 de dolari, iar la capitolul venituri este declarat salariul de primar de sector, de aproape 46 de mii de lei, pe an.





Actualul primar general al Capitalei, Nicușor Dan, deține un teren intravilan de peste 7.000 de metri pătrați, în Predeal, și o mașină. La capitolul venituri, are declarat salariul de primar general, de aproximativ 196 de mii de lei. Candidatul susținut de Alianța Dreapta Unită are un credit bancar de 100.000 de euro și două împrumuturi la persoane fizice, însumând alți 52.000 de euro.