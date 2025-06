Cazul neobișnuit a fost relatat chiar de medicul chirurg care a efectuat intervenția chirurgicală, dr. Constantin Truș, medic chirurg la Spitalul Județean de Urgență Galați.

„Un domn de vârstă mijlocie care prezenta dureri abdominale, grețuri și vărsături, dar și disconfort. Deși pacientul îmi spusese că este sănătos tun, am decis să îi fac un set de analize, dar și o ecografie abdominală pentru a descoperi sursa durerii. Într-adevăr, omul era cât se poate de sănătos, dar intestinul era umflat serios într-un punct, cam cât o minge de oină, sportul național declarat al României. «Tumoare?», m-am gândit puțin șocat de ceea ce vedeam, dar am alungat gândul și l-am rugat pe pacient să-mi spună ce meniu a avut în ultimele zile. Nimic deosebit, o alimentație echilibrată chiar, dar intestinul omului era clar blocat de o masă foarte mare de… ceva, un ceva care nu avea ce să caute acolo”, a povestit medicul chirurg Constantin Truș.

Chirurgul i-a explicat că este nevoie urgentă de o laparotomie mediană, că trebuie să-l opereze pentru a-i salva viața.

„Nu prea a fost încântat de ce a auzit, dar fiind într-o stare foarte gravă, nemaivorbind de durerile atroce cauzate de ocluzia intestinală, a acceptat să-l operăm urgent. Zis și făcut, fac incizia, intru și văd ditamai umflătura în intestin. Palpez, simt că este mobilă, dar foarte dură, așa că trec la pasul decisiv: secționarea intestinului și extragerea obiectului misterios. Nici nu am făcut bine incizia că au și început să iasă mici obiecte dure, ca niște biluțe, care păreau a fi… sâmburi? Iau unul dintre obiecte, mă uit atent și confirm: sâmburi de cireșe, cel mai probabil. <Ok, a înghițit omul niște sâmburi de cireșe, dar câți?>, m-am întrebat curios în timp ce scoteam sâmbure după sâmbure și îi puneam în tăvița renală”, a relatat dr. Constantin Truș.

Medicul gălățean a povestit că a scos sâmbure după sâmbure și, la un moment dat, a auzit un zgomot metalic. „M-am uitat curios și am văzut că asistenta adusese o a doua tăviță, prima fiind plină cu vârf”, a spus acesta.

„Câți sâmburi de cireșe a înghițit?”, s-a întrebat medicul stupefiat, în timp ce umplea a doua tăviță.

„Din fericire nu a fost nevoie și de a treia, dar am extras cam 900 de grame de sâmburi din intestinul pacientului, un record personal, atât pentru el cât și pentru mine. Am terminat de extras toți sâmburii, am verificat să nu fi rămas ceva, am închis inciziile și după ce pacientul a părăsit sala de operație am început să discut cu asistenta, povestindu-i atmosfera de poveste cu care începusem noaptea. <Păi tot în poveste suntem. Tocmai l-ați operat pe Haplea!>, a glumit asistenta. <Ce Doamne iartă-mă a fost în capul lui, a înghițit cel puțin două, trei kilograme de cirese cu tot cu sâmburi???> Oamenii care fac asta nu se gândesc că intestinul are limitele lui? Chiar nu i-a învățat nimeni cum se mănâncă cireșele?”, a continuat medicul.

În încheiere, dr. Constantin Truș a ținut să sublinieze că „cireșele se mănâncă fără sâmburi”.