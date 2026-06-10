CCR dezbate miercuri sesizarea lui Grindeanu privind OUG pentru programul SAFE: „Guvernul nu era abilitat să legifereze după moțiunea de cenzură”

Sursă: realitatea.net

CCR dezbate miercuri sesizarea lui Sorin Grindeanu prin care liderul social-democraților acuză un conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament, generat de OUG privind programul SAFE.

Ordonanța privind finanțarea achizițiilor militare prin programul SAFE a fost adoptată de Guvernul Bolojan pe 4 mai 2026, cu o zi înainte ca executivul să fie demis prin moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR.

Detaliile sesizării lui Sorin Grindeanu

Potrivit sesizării, Guvernul a extins substanțial proiectul inițial chiar în ziua dezbaterii moțiunii, adăugând 12 articole noi, modificări care necesitau un aviz din partea Consiliului Legislativ. Avizul a fost emis abia după ce Guvernul devenise interimar.

Pe 8 mai, executivul a repus ordonanța pe ordinea de zi, argumentând că a luat act de avizul primit, după care aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial.

Grindeanu susține că, după adoptarea moțiunii de cenzură, Guvernul „nu mai era abilitat să exercite decât acte de administrare curentă a treburilor publice, cu excluderea categorică a oricărei competențe de legiferare delegată”, potrivit art. 110 alin. (4) din Constituție.

Președintele Camerei Deputaților mai acuză că, prin această conduită, Guvernul „anticipează și substituie rezultatul procesului legislativ, diminuând rolul deliberativ al Parlamentului și afectând echilibrul constituțional dintre puterile statului”.

OUG privind programul SAFE fusese contestată anterior la CCR și de grupurile parlamentare AUR, SOS și PACE, însă Curtea le-a respins sesizarea. Sesizarea lui Grindeanu urmează o cale diferită, invocând conflictul juridic constituțional dintre cele două puteri ale statului.