

”Cu privire la cele două minore de 4, respectiv 5 ani, din Târnăveni, dispărute la data de 29 martie a.c. de la domiciliu şi depistate a doua zi, cu sprijinul unui pădurar din cadrul Ocolului Silvic Luduş, într-o zonă împădurită la aproximativ 4 kilometri de localitate, vă informăm următoarele: Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Târnăveni au sesizat Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, pentru efectuarea de verificări specifice, potrivit competenţelor”, anunţă, marţi, oficialii IPJ Mureş.

Potrivit unor surse judiciare, din primele verificări, nu există date conform cărora cei doi copii ar fi fost neglijaţi sau că ar fi fost victimele unor infracţiuni, pe perioada cât au fost plecate, însă Poliţia a considerat că este cazul ca o instituie abilitată să verifice situaţia celor două copile.



Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care cele două fetiţe au ajuns în acea zonă, în vederea luării măsurilor care se impun, scrie News.ro.



Vă reamintim că duminică, în jurul orei 17.00, poliţiştii au fost sesizaţi despre dispariţia celor două fetiţe de patru şi cinci ani, de la domiciliul din Târnăveni, la aceeaşi dată, în jurul orei 14.00. Conform sesizării, cele două minore ar fi dispărut în timp ce se aflau în curtea comună a imobilelor în care locuiau.



Imediat au fost declanşate activităţi de căutare, fiind mobilizate efective mărite de poliţişti din cadrul IPJ Mureş, care au acţionat în sistem integrat, alături de pompieri din cadrul ISU Mureş, jandarmi, salvamontişti, precum şi voluntari din rândul comunităţii locale.



Copilele au fost găsite luni după-amiază de un pădurar, într-o zonă izolată, ele fiind duse la la Spitalul de Pediatrie din municipiu, având în vedere că au stat mult timp în frig.