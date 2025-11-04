Parchetul de pe lângă Tribunalul București a decis în mai 2025 că, deși Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) a încercat să gestioneze problema câinilor fără stăpân, între acțiunile instituției și tragedie, nu există o legătură cauzală directă. Procurorul Călin Dumbrăveanu a motivat că, deși obligația legală a ASPA de a interveni era clară, nu se poate demonstra responsabilitatea instituției pentru decesul Anei Oros.

Familia victimei a calificat această justificare drept „absurdă și sfidătoare pentru logică și bun simț”. Ana Oros fusese atacată pentru prima dată de câini în aceeași zonă cu aproape un an înaintea tragediei, reușind atunci să scape cu viață după intervenția unor trecători și având nevoie de spitalizare. În ciuda acestui fapt, autoritățile nu au luat măsuri eficiente pentru protecția oamenilor.

Nu a fost găsit niciun vinovat

Avocații familiei menționează că este vorba despre o motivare lipsită de logică juridică: „E o raționare periculoasă. Dacă aplicăm aceeași logică la toate faptele din culpă, oricine ar putea scăpa spunând că a încercat să-și îndelinească responsabilitățile, dar n-a reușit. Nu poți clasa un dosar penal pe ideea de intenție bună, fără rezultat”, susțin apărătorii familiei.

Sorin Daraban, fostul soț al Anei Oros, care își reprezintă în fața legii fiul încă minor, spune că a așteptat ca justiția să-și facă datoria și ca procedurile legale să urmeze cursul firesc: „Am tot așteptat un răspuns din partea autorităților, dar nu se întâmplă nimic. Am depus contestația, am atacat decizia de clasare și am tot așteptat. Nu se întâmplă absolut nimic. E clar o trenare în luarea deciziilor. Vrem doar o decizie corectă și obiectivă”.

De asemenea, „familia nu a deschis acțiune și în instanța civilă pentru că nu urmărește obținerea de despăgubiri, ci doar aflarea adevărului privitor la cei responsabili, ca o formă de reparație morală pentru fiul rămas fără mamă”.

Procurorul de caz crede că angajații ASPA și-au făcut datoria, chiar dacă câinii fără stăpân erau în zonă

Potrivit plângerii depuse împotriva ordonanței de clasare, raportul Corpului de Control al Primarului General din 17 ianuarie 2024 a închis, practic, orice portiță administrativă, consemnând că «ASPA și Direcția Generală de Poliție Locală nu au culpă». Concluzia a devenit, mai târziu, argumentul principal al clasării, conform Mediafax.

Procurorul de caz a concluzionat că ASPA „a acționat profesionist și diligent”, instituția „folsindu-și la maximum resursele umane și logistice” și „a identificat proactiv fatorul de risc major”.

În același timp – au comunicat apărătorii – se reține că „programul angajaților se termina cel mai adesea la ora 14.00, că echipajele nu mai acționau seara sau noaptea, deși atunci erau semnalate cele mai multe atacuri, că nu se mai foloseau arme tranchilizante, că numărul de capturări era drastic redus și că nu exista un serviciu de permanență care să intervină în situații de urgență”.

El a precizat că nu s-a îndreptat împotriva nimănui, nici persoană fizică, nici instituție, ci a dorit doar ca autoritățile să-și facă treaba și să identifice vinovații: „Noi nu am acuzat pe nimeni, doar am cerut ca justiția să ancheteze, să judece și să scoată la iveală responsabilii, fie ei persoane fizice sau juridice”.

Ana Oros era o femeie pasionată de sport și natură, absolventă de medicină veterinară și activistă de mediu. A lăsat în urmă un fiu minor și o familie îndurerată care încă așteaptă dreptate după moartea cumplită a femeii.

Un martor care a asistat la atac a încercat să salveze femeia, dar aceasta a murit rapid din cauza secționării arterei femurale, sângerarea fiind fatală în doar câteva minute. În urma atacului, mașina cu câini capturați urma să fie ținută în adăpost până la finalizarea anchetei, însă aceasta nu a condus la o concluzie penală concretă.