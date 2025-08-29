„În aceeaşi zi (n.r. joi), poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că o tânără de 17 ani ar fi fost victima unei astfel de fapte. Echipa operativă constituită s-a deplasat de urgenţă la faţa locului pentru verificarea aspectelor semnalate. Din cercetări a rezultat faptul că bărbatul ar fi profitat de dizabilităţile tinerei şi ar fi agresat-o sexual, iniţial într-un parc din oraşul Vălenii de Munte, ulterior conducând-o într-o zonă cu vegetaţie, unde ar fi continuat faptele.

Totodată, s-a stabilit că bărbatul a fost observat de mai mulţi locuitori din zonă, care au intervenit pentru a opri acţiunile acestuia şi au alertat poliţiştii prin apel la numărul unic de urgenţă 112”, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova.

Bărbatul a fost imobilizat de poliţişti şi condus la sediul poliţie. Ulterior, acesta a fost reţinut pentru 24 de ore.

Acesta va fi prezentat unităţii de parchet competente pentru luarea unei alte măsuri preventive.