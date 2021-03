Totul s-a intamplat in luna mai 2018, iar victim a fost un barbat de 29 ani. Tânărul se afla pe stradă și a sunat la 112, după o altercație cu doi bărbați care, spune acesta, se drogau. Bărbatul a fost încătușat și bătut de polițiști. Oamenii legii spun că tânărul de 29 de ani era sub influența alcoolului, violent si că nu a dorit să meargă la audieri.

Liderul Sindicatului Sed Lex a oferit o opinie pe acest subiect, la Realitatea PLUS. Florin Vâlnei precizează că violența polițiștilor nu este justificată

Florin Vîlnei, lider Sed Lex: Violenta politistilor nu poate fi justificata, doar in anumite momente. Trebuie sa stim sa ne comportam in societate, sa negociem, sa nu folosim violenta. Noi ar trebui sa dam un alt tip de comportament in societate, sa crestem gradul de incredere in institutie. Este incalificabil gestul acestor indivizi. Nu putem cataloga o intreaga institutie dupa gestul acestor politisti. Eu am avut o atitudine extrem de acida. Am primit mesaje de amenintare. Noi ne comportam ca niste oameni nepregatiti? S-a incercat spargerea acestui grup, s-au mutat unii dintre ei la alte sectii.

Reamintim că 9 polițiști de la Secția 16, din Capitală, sunt acuzați că au sechestrat și torturat doi bărbați. Una dintre victime a povestit, la Realitatea Plus, chinurile și umilințele la care a fost supus de agenții cu comportament de interlopi. Tânărul a fost dus pe un câmp, unde a fost bătut și umilit de oamenii legii. Totul, după ce omul le-a atras atenția polițiștilor că nu respectau legea și nu purtau masca de protecție.

Trei dintre polițiștii care au torturat doi bărbați au fost arestați preventiv. Tribunalul Bucuresti a luat această decizie după ce a judecat propunerea procurorilor