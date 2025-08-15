Din totalul persoanelor aflate la pensie, 550.738 au avut perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie pentru această categorie a fost de doar 711 lei. Această diferență semnificativă față de media națională reflectă particularitățile muncii în agricultură și contribuțiile mai mici înregistrate de-a lungul anilor.

Pensionarea la limita de vârstă

Potrivit CNPP, 3.748.352 de persoane s-au pensionat în iulie 2025 la limita de vârstă, dintre care 2.146.592 erau femei. Pensia medie în această categorie a fost de 3.096 lei, depășind semnificativ media generală, ceea ce indică un aport mai consistent de contribuții pe parcursul vieții active.

Pensii anticipate și de invaliditate

Un număr de 3.911 persoane au beneficiat de pensie anticipată în aceeași lună, cu o pensie medie de 3.965 lei. Totodată, pensia anticipată parțială a fost acordată pentru 93.846 de persoane, pensia medie fiind de 2.785 lei. În cazul pensiilor de invaliditate, 406.764 persoane au fost înregistrate, cu o pensie medie de 1.119 lei. Din acestea, 45.492 beneficiau de pensie pentru gradul I de invaliditate, cu o valoare medie de 973 lei.

Modificări în reforma PENSIILOR SPCECIALE: ce se schimbă

Veniturile mai mici și măsura guvernamentală

Aproape 2,7 milioane de pensionari români aveau în iulie 2025 venituri lunare mai mici sau egale cu 2.574 lei. Pentru această categorie, guvernul a implementat o măsură menită să sprijine vârstnicii cu venituri reduse, însă detaliile exacte ale acesteia nu sunt specificate în datele CNPP.

Pensia de urmaș și ajutorul social

În aceeași perioadă, pensia de urmaș a fost acordată pentru 440.490 persoane, cu o pensie medie de 1.495 lei. Totodată, doar 98 de pensionari au beneficiat de ajutor social, cu o valoare medie de 540 lei. Această statistică reflectă faptul că majoritatea pensionarilor depind exclusiv de drepturile standard de pensie, iar numărul celor care au nevoie de sprijin suplimentar este extrem de redus.

Structura generală a sistemului de pensii

Datele CNPP arată o diversitate semnificativă între categorii: de la pensiile mici din agricultură și pensiile de urmaș, până la pensiile anticipate și pensiile pentru gradul I de invaliditate. De asemenea, diferențele între pensiile pentru femei și bărbați, precum și între categoriile profesionale, reflectă modul în care contribuțiile și vechimea în muncă influențează veniturile vârstnicilor.

Sinteza situației în iulie 2025

În total, România avea 4.693.461 de pensionari înregistrați, cu pensii medii variind între 540 lei pentru ajutor social și aproape 4.000 lei pentru pensia anticipată. Veniturile majorității pensionarilor se situează sub pragul de 2.574 lei, iar un segment important al populației active în agricultură primește pensii considerabil mai mici decât media națională.

Acest tablou statistic oferă o imagine clară asupra sistemului de pensii din România, a structurii beneficiarilor și a nivelului de trai al pensionarilor în iulie 2025, evidențiind atât discrepanțele dintre categorii, cât și provocările legate de veniturile reduse ale unei părți semnificative a vârstnicilor.

Modificări în reforma PENSIILOR SPCECIALE: ce se schimbă