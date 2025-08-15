Guvernul vrea să schimbe radical modul în care se calculează și se acordă pensiile speciale. Proiectul prevede reguli stricte și limite clare în privința sumelor încasate. Astfel, pensia de serviciu nu va mai putea depăși 70 % din venitul net avut în ultima luna de activitate, iar baza de calcul va fi media veniturilor brute din ultimele 60 de luni de muncă. În plus, se impune o condiție esențială: cel puțin 35 de ani de muncă pentru a beneficia de pensia specială.



Vârstă de pensionare va fi aliniată cu cea din sistemul public și va crește treptat, cu un an și jumătate adăugat în fiecare an, până în 2036.



Cei care vor vrea să iasă anticipat la pensie o vor putea face dacă au cei 35 de ani de vechime, dar vor fi penalizați cu 2% pentru fiecare an rămas până la vârstă standard.

Se schimbă și modul de acordare a bonificației de 1% pentru fiecare an lucrat peste vechimea minimă. Aceasta va fi acordată celor care au deja decizie de pensionare sau îndeplinesc condițiile până la intrarea în vigoare a legii.



Reforma pensiilor speciale este parte din angajamentele asumate prin PNRR și are că scop reducerea inechităților din sistem, apropierea de principiul contributivității și eliminarea privilegiilor care au stârnit revoltă și nemulțumiri publice în ultimii ani. Proiectul de lege propus de Guvern privind modificarea pensiilor speciale nu ii include și pe magistrații și judecătorii CCR.