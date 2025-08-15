Blat Guvern-CCR: judecătorii rămân cu pensiile speciale

Blat Guvern-CCR: judecătorii rămân cu pensiile speciale / Arhivă foto
Blat Guvern-CCR: judecătorii rămân cu pensiile speciale / Arhivă foto

Artizanii anulării alegerilor rămân cu veniturile întregi. Din nou oamenii sunt loviți de valul de măsuri. Vorbim de membrii CCR, care scapă de tăierea pensiilor speciale. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, am avea astfel un blat încheiat între CCR și Guvern, pentru ca instanța constituțională să nu se opună proiectului care taie pensiile magistraților.

În timp ce măsurile de austeritate sărăcesc românii și vedem scăderi importante în bugetele lor, anumiți magistrați își păstrează privilegiile. Este vorba despre judecătorii Curții Constituționale a căror pensii speciale rămân neschimbate. Vorbim despre 80% din salariul lunar brut, iar vârsta lor de pensionare rămâne neschimbată.

Conform surselor Realitatea PLUS, ar fi vorba despre o înțelegere între Guvern și cei de la CCR.

Măsură nu este valabil însă pentru toți magistrații. Unii dintre ei vor suferi odată cu ceilalți români - vârsta lor de pensionare va crește la 65 de ani iar pensia va fi ceva mai scăzută, de 70% din salariul net lunar pe care îl încasează acum.

Juriștii europeni au catalogat această reformă ca un atac la Justiție.