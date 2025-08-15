În timp ce măsurile de austeritate sărăcesc românii și vedem scăderi importante în bugetele lor, anumiți magistrați își păstrează privilegiile. Este vorba despre judecătorii Curții Constituționale a căror pensii speciale rămân neschimbate. Vorbim despre 80% din salariul lunar brut, iar vârsta lor de pensionare rămâne neschimbată.

Conform surselor Realitatea PLUS, ar fi vorba despre o înțelegere între Guvern și cei de la CCR.



Măsură nu este valabil însă pentru toți magistrații. Unii dintre ei vor suferi odată cu ceilalți români - vârsta lor de pensionare va crește la 65 de ani iar pensia va fi ceva mai scăzută, de 70% din salariul net lunar pe care îl încasează acum.



Juriștii europeni au catalogat această reformă ca un atac la Justiție.