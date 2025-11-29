”A făcut un gest de onoare care cred că e de apreciat, asta e tot ce am de spus”, a declarat Cătălin Drulă.

Întrebat dacă colegul său de partid merge pe drumul onest, candidatul la Primăria Capitalei a răspuns: ”Și-a asumat în mod deschis o greșeală din trecut, a făcut un gest pe care îl vedem rar în politica românească.

Mai țineți minte? Cred că doamna Emilia Șercan a dezvăluit plagiatul domnului Ciucă. În momentul acela, eu, un om cu bun simț, am crezut că cariera domnului Ciucă se termină și că a doua zi își va da demisia din funcția de premier. Domnul Ciucă a mai fost premier un an și jumătate, domnul Ciucă a candidat la președinția României”.