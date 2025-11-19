Pentru această perioadă a anului, procentul optim de umiditate trebuie să fie în jur de 30%, un prag la care organismul funcționează cel mai bine, iar riscurile pentru sănătate sunt minime. Pe măsură ce caloriferele încep să funcționeze constant, aerul din casă devine mai uscat. Un aer prea sărac în umiditate accentuează senzația de frig, chiar dacă termometrul indică o temperatură confortabilă.

Acest lucru se întâmplă pentru că, atunci când aerul este foarte uscat, corpul pierde mai repede căldură prin evaporare, iar pielea percepe disconfortul ca pe o răcire accentuată. În plus, uscarea aerului afectează direct mucoasele nazale și ale gâtului, care reprezintă prima barieră de protecție împotriva virusurilor și bacteriilor. Mucoasele uscate se irită mai ușor, se inflamează și își pierd din capacitatea de filtrare, ceea ce poate duce la dureri în gât, sinuzite sau alte probleme respiratorii.

De cealaltă parte, un exces de umiditate este la fel de dăunător. Dacă nivelul de umiditate depășește frecvent limita recomandată, pe suprafețe reci — ferestre, pereți exteriori, colțurile camerelor — poate apărea condensul. Acesta reprezintă mediul perfect pentru dezvoltarea mucegaiului, o problemă greu de înlăturat și periculoasă pentru persoanele sensibile: copii, vârstnici sau persoane cu astm ori alergii. Sporii de mucegai pot provoca episoade de tuse, dificultăți de respirație, iritații ale pielii și chiar reacții alergice puternice.

Menținerea unui nivel optim de umiditate în casă nu este complicată, dar necesită câteva obiceiuri constante. Primul pas este monitorizarea. Un higrometru – un aparat mic și accesibil – poate indica în timp real nivelul de umiditate, ajutându-te să intervii la timp. Dacă aerul este prea uscat, o soluție eficientă este folosirea unui umidificator, care reglează automat procentul de umiditate.

Alternativ, poți amplasa recipiente cu apă în apropierea surselor de căldură sau poți usca rufele în interior ocazional, pentru a aduce un plus de umiditate, fără a depăși însă valoarea recomandată.

În cazul în care umiditatea este prea ridicată, aerisirea este esențială. Deschide geamul larg, chiar și pentru 5 minute, pentru a permite schimbul de aer. De asemenea, un dezumidificator poate ajuta în locuințele unde excesul de apă nu poate fi controlat altfel — de exemplu, în apartamente izolate foarte bine, unde aburul de la gătit sau de la duș rămâne mai mult timp în interior, potrivit sursei.