Frunzele plantei incep sa se rasuceasca, atunci cu siguranta are nevoie de apa. De regula, frunzele sunt tari la atingere, insa atunci cand incep sa se inmoaie si sa se rasuceasca, este semnalul de alarma care te anunta ca trebuie sa o uzi.

Expertii spun ca frunzele incep sa se rasuceasca pentru ca astfel pierderile de apa sunt minimizate, iar planta incearca sa se salveze. Asadar, mare atentie, deoarece ar trebui sa o verifici o data la cateva zile, scrie Cum Sa.ro

In timpul verii, aleo vera are nevoie de mai multa apa deoarece temperaturile sunt mai ridicate, insa pe timp de iarna o poti uda o data pe luna sau chiar mai mult, deoarece planta este in repaus vegetativ si nu mai are nevoie de apa. Bineinteles, conteaza foarte mult si temperaturile din incaperea unde tii ghiveciul.

Cel mai bun test pe care il poti face este sa ridici ghiveciul. Daca acesta este usor, inseamna ca planta are nevoie de apa si pamantul este uscat. Daca ghiveciul este greu, mai poti astepta, deoarece exista destula umiditate in pamantul din ghiveci.

Nu trebuie sa exagerezi cu udatul, deoarece radacinile plantei vor fi afectate si vor incepe sa putrezeasca. In cazul in care frunzele incep sa se inmoaie si pamantul este ud, iti recomandam sa nu ii mai pui apa deloc.

In acest caz, este indicat sa ii schimbi si pamantul pentru a te asigura ca planta va supravietui. Dupa ce l-ai schimbat, lasa pamantul sa se usuce bine pana ce vei uda din nou planta. Exista sanse sa isi revina, insa daca a stat foarte mult in pamantul ud se poate sa se usuce de tot.

Cat de des se uda aloe vera. Ei bine, expertii ne sfatuiesc sa udam planta o data la 3 saptamani. Lasa pamantul sa se usuce complet pana ce vei uda din nou planta. Nu uita ca vorbim despre o planta care creste in regiunile uscate din Africa, America, Asia si Europa.

Atunci cand uzi ghiveciul, asigura-te ca apa se scurge prin gaurile de drenare. Astfel, stimulezi dezvoltarea radacinilor si planta ta va creste in mod corect si fara prea multe probleme, scrie aceeași sursa.