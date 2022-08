Deși nu a vurt să fie nici naș și nici nuntaș, finanțatorul FCSB l-a sponsorizat pe George Simion cu brânză.

„Eu am dat brânza care costă vreo 20.000 de euro. Omul face totul pe față, primește cadou de nuntă brânză, primește cadou de nuntă berbecuț, păi ăștia sunt invidioși pe dragoste. Vorbeam cu cineva că domne o să fie președinte și ce am eu de președinte? N-am nevoie de nimic, dar i-am dat din dragoste, i-am dat aproape 20.000 de euro din dragoste. Și nu am nevoie de el și nici nu mă duc la nuntă și tot am dat. A vrut să mă pună și naș și eu i-am zis, nu mai merg la nuntă. Tu trebuie să ai nași care să vină la nuntă, la masă. Eu la masă nu mai merg, eu de distracții fug, nu mai mă interesează. Omul ăsta a făcut o nuntă și a gândit așa, eu zic că a făcut foarte bine, el a făcut totul cu dragoste, zic eu. Că după aia sunt anumite consecințe și că va va câștiga politic poate s-a gândit și puțin la asta, eu nu cred, s-a gândit și la asta că e normal să te gândești”, a declarat Gigi Becali pentru Realitatea Plus.