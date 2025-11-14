Autobuzul s-a lovit de un refugiu pentru astfel de mijloace de transport în comun, conform imaginilor din presa suedeză, care au arătat un număr mare de ambulanțe și vehicule de urgență la fața locului.

Poliția suedeză a spus că este prea devreme să se știe care a fost cauza accidentului soldat cu mai mulți morți și răniți.

Un purtător de cuvânt al serviciilor de salvare a indicat pentru Reuters că cinci persoane au fost afectate.

Vom reveni cu detalii.