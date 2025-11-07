”Societatea de Transport București STB SA anunță că, în urma unor posibile nereguli privind consumul de carburant, a dispus verificări și a sesizat Brigada de Poliție pentru Transport Public - DGPMB. Ca urmare a intervenției efectuate de Poliție, în colaborare cu reprezentanții STB, un angajat al societății, șofer de autocisternă, a fost surprins în flagrant în timp ce sustrăgea carburant din vehiculul pe care își desfășura activitatea”, se arată într-un comunicat.



În urma acțiunii comune, asupra persoanei au fost identificați aproximativ 240 litri de motorină, iar aceasta este în prezent cercetată pentru furt calificat, în baza probelor administrate.



”Colaborarea strânsă cu Brigada de Poliție pentru Transport Public continuă, iar orice suspiciune de abatere este verificată cu maximă seriozitate. STB tratează cu fermitate orice tentativă de fraudă sau furt”, a declarat directorul general al STB, Andrei Dinculescu-Bighea, citat de Agerpres.



Potrivit comunicatului, STB continuă să pună la dispoziția organelor de anchetă toate datele necesare.

