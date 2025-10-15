Care este temperatura optimă pentru somn

De-a lungul timpului, specialiștii au făcut mai multe studii pentru a afla precis care este temperatura optimă pentru un somn odihnitor. De exemplu, Organizația Mondială a Sănătății spune că persoanele care dorm înbrăcate lejer pot avea o temperatură în dormitor de numai 18 grade.

În general, este recomandată o temperatură cuprinsă între 18 și 20 de grade, pentru un somn cu adevărat bun. În același timp, alte studii spun că temperatura optimă ar fi cuprinsă între 15 și 19 grade, iar răcoarea ar favoriza somnul profund.

Ce sfat oferă medicul Vlad Ciurea

Potrivit renumitului medic, cel mai bine este ca temperatura din dormitor să nu depășească pragul de 21 de grade. Astfel, ne vom putea bucura de un somn cu adevărat bun și odihnitor.

„Scade concentrația de oxigen dacă stai cu soba pornită. Căldura nu este bună. Temperatura de confort nu trebuie să fie în niciun caz ridicată. Trebuie să ne obișnuim, ca țară, cu o temperatură de confort care să fie 21° și sub 21. Este foarte bine și pentru sistemul nervos, predomină sistemul vagal, care este puțin la temperaturi mai joase”, a spus acesta, în cadrul unei emisiuni.