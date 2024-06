Este alerta in patru tari din Europa – Muntenegru, Bosnia si Hertegovina, Albania si coasta Adriatica a Croatiei au ramas in pana de curent majora. In scurt timp s-a instalat haosul din cauza penei de curent. In mai multe orase, semafoarele s-au oprit, iar, potrivit presei internationale, peste tot s-au auzit sirenele ambulantelor. Motivul inca nu este cunoscut, dar e posibil sa fie din cauza caniculei. Zonele afectate de blackout se confrunta cu un val de caldura, cu temperaturi in jur de 40 de grade celsius.

Dumitru Chisalita, expert in energie a vorbit, într-o intervenție la Realitatea Plus, despre posibila cauza a penei care a afectat tarile din Balcani dar si despre probabilitatea ca si noi sa avem parte de o astfel surpriza neplacuta, din cauza cupolei de foc care a toropit Romania in ultima perioada.

„E greu de spus daca a existat o legatura directa, as face o corelatie ce s-a intamplat acum cu ce s-a intamplat in 8 ianuarie 2021 cand in sud-estul Europei o pana de curent a afectat mai multe tari. Atunci un defect care a plecat de la o statie din Croatia a facut ca mai multe sisteme energetice din mai multe tari, inclusiv Romania, sa fie afectat. De data aceasta Romania nu a intrat in grupul tarilor care sa fie afectate de aceasta situatie si cel mai probabil a trecut cu bine peste acest moment. Se va declansa o ancheta in 3-6 luni de zile, se vor stabili cauzele exacte. Cel mai probabil, ca si in cazul din ianuarie 2021, o sa vedem un defect care a existat la un moment dat la un echipament, de acolo o serie de elemente care nu au functionat corespunzator si care practic au facut sa se intample ce s-a intamplat.

Nu cred ca putem sa discutam ca acest fenomen neaparat sa se repete in zilele urmatoare si in acelasi timp nu cred ca putem sa punem totul doar pe seama caldurii care a aparut in momentul de fata, cu acest cod rosu.

In acelasi timp, concluziile precedentului incident din 2021 au aratat ca investitiile care nu sunt suficiente, lipsa de coroborare si de corelare intre consumul si volatilitatea care exista in acest consum al energiei electrice, modul de producere, toate aceste lucruri nu sunt inca suficient de bine puse la punct.

In ceea ce priveste Romania, din punctul meu de vedere probabilitatea este redusa sa se intample o situatie similara cu ceea ce a fost in dupa amiaza acestei zile. Nu excludem ca local sau in anumite situatii avand in vedere aceste temperaturi sa apara anumite probleme locale de nefunctionare a unor statii, de transformare sau chiar probleme de retelistica, dar putin probabil sa vedem astfel de episod care sa curpinda si Romania in zilele urmatoare” a spus Dumitru Chisăliță la Realitatea Plus.

