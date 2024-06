Joi seara a avut loc primul meci cu adevărat important al Campionatului European, care a adus împreună două super-puteri ale continentului: Spania și Italia. În final, Spania s-a impus cu scorul de 1-0 împotriva Italiei, dar surpriza serii nu a fost rezultatul meciului. Fostul mare fotbalist italian, Roberto Baggio în vârstă de 57 de ani, a fost sechestrat împreună cu familia sa acasă în timpul meciului de o bandă de hoți care i-au jefuit casa de toate bunurile de valoare.

Baggio a opus rezistență, iar în urma încăierării, cel care era acum 30 de ani idoulul microbiștilor a fost ranit la fata. Potrivit presei italiene, o banda de 5 hoti a patruns in vila lui Roberto Baggio si i-a incuiat pe el si pe familia sa intr-o camera. Ei se uitau cu sufletul la gura la meciul Spania – Italia atunci cand hotii au intrat in casa. Baggio, fara sa stea pe ganduri, s-a luptat cu infractorii, insa unul dintre ei l-a lovit in fata cu varful unei arme, provocandu-i o rana adanca. Fostul international si membrii familiei sale au fost apoi retinuti in camera timp de 40 de minute, conform Agerpres.

Conform poliției, jaful a început în același timp cu repriza a doua a partidei și toate camerele au fost devastate în căutarea bunurilor de valoare. Au fost furate ceasuri, bijuterii şi bani, fără să poată fi stabilită deocamdată valoarea totală a prejudiciului. Când fotbalistul şi-a dat seama că hoţii au plecat, a spart uşa camerei în care era închis cu familia sa şi i-a sunat imediat pe carabinieri, care au ajuns imediat la vilă şi au luat înregistrările camerelor de supraveghere pentru a le analiza. La spital, fostului jucător i-au fost aplicate mai multe puncte de sutură la rana de la frunte. Restul familiei sale nu a suferit leziuni, fiind marcată însă de violenţa tâlharilor, conform aceleiaşi surse.

Supranumit "Il Divino Codino" de fanii italieni, Roberto Baggio a câștigat Balonul de Aur în 1993, în același an în care Juventus a triumfat în Cupa UEFA. El a înscris 27 de goluri în cele 56 de meciuri jucate pentru echipa națională a Italiei și a ajuns în finala Cupei Mondiale din 1994, pierdută în fața Braziliei la loviturile de departajare. Baggio a ratat un penalty, trimitând mingea peste poartă.

