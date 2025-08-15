„Se pare că domnul Nicușor Dan are aceiași consilieri proști pe care i-a avut și Traian Băsescu, pentru că Traian Băsescu este cel care a făcut același lucru în 2010, nu s-a dus la Ziua Marinei și s-a dus la o mănăstire. Sigur, este foarte frumos, foarte bine că s-a dus la mănăstire, dar dacă ar fi mers și înainte să fie președinte la mănăstire l-aș fi crezut. Evident că este doar o acțiune de imagine, nici vorbă să fie ceva care să marcheze credința, empatia președintelui Nicușor Dan, pentru că văd că domnul Nicușor Dan nu prea empatizează cu nimeni, nu numai cu românii în general, cu nimeni nu empatizează. Domnia sa empatizează doar cu Maia Sandu și cu Zelenski, și cu cetățenii ucraineni și moldoveni, cu românii nu prea, a uitat.

În legătură cu domnul Bolojan și cu huiduielile pe care și le-a luat la Constanța. E normal, e doar începutul. De fapt nici nu cred că o să-l prindă foarte multe zile acolo la Palatul Victoria pe domnul Bolojan. Dar să spună domnul Bolojan că are încredere în români și că îi apreciază pe români, după ce și-a bătut joc în fiecare zi doar pentru a cumpăra armament și de a da bani ucrainenilor și moldovenilor, cine îl mai crede pe domnul Bolojan. Vorba lui Bogdan Tiberiu Iacob, mesajul pe care îl transmite Nicușor Dan este că doar Dumnezeu ne salvează în caz de ceva. Cam asta este imaginea României astăzi, din păcate.

Avem niște lideri inconștienți, iresponsabili, care sunt toți parte a ceea ce s-a întâmplat în ultimii 35 de ani și cu precădere în ultimii 5 ani, de după pandemie și de când a început războiul, toți sunt părtași la această gaură uriașă pe care România o are astăzi, gaură care îi face pe politicieni să ia de la noi, nu de la ei. Am văzut și astăzi și draftul pentru al doilea pachet de măsuri, distrug definitiv firmele mici și mijlocii și capitalul românesc, definitiv, mi se pare ireal să pui un cetățean care are spre închiriere un apartament să emită bon fiscal, este de noaptea minții. Sunt niște măsuri îngrozitoare. De altfel continuă aceeași bătaie de joc, doar pentru a putea da bani în continuare, acolo unde li se ordonă de la Bruxelles.

Este puțin ce a pățit azi Bolojan. Eu aștept să văd oameni în Piața Victoriei să își strige drepturile conform Constituției și să își apere tot ceea ce au câștigat până acum. Citeam mai devreme că 44.000 de studenți rămân fără burse. 44.000 de studenți, plus câți elevi mai sunt. Sunt, ați văzut, primari care spun că au decopertat școlile pe programele Anghel Saligny sau pe proiectele din PNRR și acum sunt în imposibilitatea de a termina lucrările, că e vorba de școli, că e vorba de spitale, din cauza acestor politicieni iresponsabili, care nu știu decât să vină cu discursuri cosmetizate, cu campanii de imagine, pentru că așa îi învață consilierii lor. Este foarte bine, până la urmă, pentru că viața lor este scurtă.

Luați aminte la ce a spus președintele meu, Călin Georgescu, a spus clar la mine în emisiune că nu vor fi bani și că el este singurul care poate să aducă bani. Eu îi aștept pe români, pe cei 6 milioane de români, ușor-ușor să recunoască că au făcut o alegere greșită, sigur, nu trebuie să îl simpatizeze pe domnul Georgescu sau pe domnul Simion, dar să recunoască că ceea ce au ales este o catastrofă. De altfel am văzut că și la televiziunile de cartier, cu 0,1 audiență, au început să recunoască că doar la Realitatea se spune adevărul.

În ceea ce privește USR, în fiecare zi își arată ipocrizia maximă. Acum un an, domnul Moșteanu cerea arestarea ÎPS Teodosie, astăzi a stat la slujbă și a asistat acolo și nu a scos niciun cuvânt. Aceștia sunt useriștii. Doar când sunt în opoziție este totul rău, când sunt la putere, totul este bine”, a spus Anca ALexandrescu la Realitatea Plus.

