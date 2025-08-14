„Din păcate de trei zile spun același lucru, că România este înaintea unui colaps economic și financiar, că sunt niște sume uriașe pe care guvernul nu le are să le plătească, cu toate tăierile, chiar și dacă se aprobă pachetul doi de măsuri, România nu are banii necesari pentru a plăti pensiile și salariile pe ultimele trei luni ale anului, am explicat și cum a fost construit bugetul încă de pe vremea lui Marcel Ciolacu și Tanczos Barna, dar în această seară am să arăt și cauza pentru care s-a ajuns aici, că nu numai Marcel Ciolacu și Ciucă, și toți premierii care au fost în ultimii 5 ani de zile sunt vinovați, ci faptul că toți cei care au fost la putere, inclusiv în opoziție, cei de la USR, au urlat cu surle și trâmbițe ca banii României să se ducă în Moldova și Ucraina.

S-au dus sume uriașe de bani, și voi vorbi diseară despre acest lucru, pentru că nimeni nu știe exact câte milioane de euro a plătit România. Ce știm în momentul de față este cel puțin 3,5% din deficitul pe care îl avem s-au dus către Ucraina. Este o declarație a premierului Marcel Ciolacu făcută în septembrie 2023 aflându-se la Bruxelles, am făcut împreună cu Bogdan Tiberiu Iacob un calcul astăzi și am constatat că în patru ani de zile suma estimată care s-ar fi dus către Moldova și Ucraina ar fi de 40 de miliarde de euro. Uitați-vă la gaura în care ne aflăm astăzi, uitați-vă la haosul de acum. Am spus aseară în emisiune faptul că ieri Ilie Bolojan a sunat președintele CEC și a cerut să nu mai dea niciun credit, pentru că vor avea nevoie de bani.

George Simion, semnal de alarmă la Culisele Statului Paralel: „România este deja în colaps controlat de către creditorii noștri internaționali”

Am anunțat încă de acum două zile că absolut toate plățile se vor suspenda și că nu sunt bani. România este pe marginea prăpastiei și vreau să spun un lucru. Nu știu dacă Marcel Ciolacu a luat aceste decizii de a da banii către Moldova și Ucraina în detrimentul României și al cetățenilor români, dacă a dat în cunoștință de cauză sau din prostie a executat ordinele de la Bruxelles, dar responsabilitatea este a tuturor. Și spun acest lucru pentru că România, din păcate, va ajunge în această toamnă în situația în care nu va putea să își onoreze toate dobânzile la creditele pe care le-a luat. Ieri Banca Națională a anunțat că datoria externă a României a trecut de 213 miliarde de euro, în ultimele 6 luni a crescut cu 7,48 miliarde, și în buget Tánczos Barna și Marcel Ciolacu au pus pentru dobânzi doar 41 de miliarde de euro în loc de 55 cât ar fi trebuit să fie puși.

Avem o gaură uriașă, nu vom putea să achităm aceste datorii și vom fi în situația în care instituțiile financiare internaționale vor veni și vor spune: „Vindeți tot”. De ce spun că cred că există și o premeditare. Pentru că USR, aflat la guvernare, a făcut PNRR cu această prevedere. Aduceți-vă aminte că de trei ani de zile, Din Popescu spune în emisiunea mea că vor veni și ne vor pune piciorul în gât, că nu vom mai putea să plătim datoriile, să vindem tot ce avem mai bun: Hidroelectrica, gazul, toate resursele pe care le mai avem.

Din păcate, în curând vom fi în această situație. Singura soluție pentru a putea să se echilibreze și a nu ajunge în această situație groaznică, să vândă tot ce mai are România, este ca în acest an să nu mai cumpere niciun fel de armament și să nu se ducă niciun ban către zona de apărare, ci către echilibrarea economiei și deblocarea investițiilor. Doar rămânerea pe împrumuturi și plata datoriilor, fără ca economia să meargă, fără ca investițiile să meargă mai departe, evident că România va ajunge în incapacitate de plată”, a spus Anca Alexandrescu într-o intervenție la Realitatea Plus.

