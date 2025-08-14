„Așa cum am anticipat de acum două săptămâni, când Dragoș Anastasiu și-a anunțat demisia, urmează ca Ilie Bolojan să îl numească vicepremier pe Mihai Jurcă. Sluga sa, că nu a lucrat în altă parte, ci numai la Oradea în diverse funcții. Va urma, în locul lui, cel mai bun prieten al lui Jurcă, că, nu-i așa, ei se aduc unii pe alții, de la Oradea, un alt domn: Raul Gutin. Acesta va fi noul șef al Cancelariei Primului Ministru. Este un fost șef de companie japoneză din Oradea, tot un apropiat al lui Ilie Bolojan, evident, care a lucrat îndeaproape cu parcul industrial unde a fost șef domnul Jurcă. De altfel, pe domnul Gutin l-au adus pe 22 iulie pe postul de consilier de stat la Cancelarie, iar pe 30 iulie l-a numit la Cancelaria Primului Ministru pe postul de președinte al Consiliului interministerial de aplicare a ajutorului de stat. Deci, a devenit feuda lui Ilie Bolojan, atât România, cât și Guvernul. Toată Oradea se mută la București, bineînțeles nu pre criterii profesionalism, ci de prietenie și de gașcă. Oricum, sunt în afara legii, pentru că ar fi trebuit numit un vicepremier imediat după ce Nicușor Dan a semnat demisia lui Dragoș Anastasiu. Țara arde și baba se piaptănă, ca să spun așa, pentru că situația economică a țării este extrem de gravă. Tot ceea ce am spus în ultima perioadă se confirmă. Oficialii de la Guvern confirmă faptul că România este în pragul colapsului economic”, a declarat realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.