In primul rand, trebuie mentionat ca in sanscrita, cuvantul "karma" inseamna "actiune". In cuvinte simple, aceasta lege existentiala a buddhismului este similara cu cea din fizica, care spune ca orice actiune implica o reactiune. Ideea este ca tot ceea ce gandim, spunem sau facem genereaza un raspuns al universului, chiar daca este evident pentru noi sau nu.

De multe ori, karma este interpretata ca o forma de justitie divina, insa este departe de asa ceva. Ea se refera pur si simplu la consecintele actiunilor si gandirii noastre, care nu se estompeaza odata cu moartea, ci isi continua ciclul si in vietile urmatoare, conform teoriei reincarnarii. Multi oameni au probleme lasate nerezolvate in viata anterioara sau, pur si simplu, au o slabiciune pe care nu au reusit sa o depaseasca si care ii urmareste in toate existentele, impiedicandu-i sa evolueze spiritual.

Exista o metoda simpla de a afla ce karma ai in functie de viata anterioara: aflarea numarului karmic asociat datei tale de nastere. Acesta se calculeaza prin adunarea cifrelor care compun data nasterii tale si apoi adunarea cifrelor care compun rezultatul, pana cand obtii o singura cifra. Singura exceptie este cand obtii rezultatele "11" si "22", care au o semnificatie aparte.

Budincă de chia, spirulină și scorțișoară: Rețeta celui mai sănătos și gustos mic dejun

Iata un exemplu:

Data nasterii: 12 4 1985

Numarul karmic: 1+2+4+1+9+8+5 = 30 = 3+0 = 3

Descopera si datoriile karmice pe care le ai in functie de aceste numere:

1

Într-o viata anterioara, nu ai reusit sa iti castigi independenta si, prin urmare, chiar si in aceasta viata iti este greu sa iei decizii si sa fii tu insati. Solutia este sa ai mai multa incredere in tine si sa incepi sa te afirmi, pentru a deveni o persoana libera mental si spiritual.

2

În viata anterioara nu ti-ai ascultat deloc intuitia, iar acest lucru ti-a adus numai nesanse. Aceasta atitudine probabil ca iti este caracteristica si astazi, iar pentru a scapa de aceasta datorie karmica, trebuie sa incepi sa asculti si vocea din interior, pentru ca de multe ori are dreptate.

3

Din cauza ca in viata anterioara ai fost prea frivola si nu ai luat nimic in serios, karma ta este cea care te face sa fii adesea cu capul in nori si incapabila sa te concentrezi. E nevoie de determinare si de o doza mai mare de seriozitate pentru a depasi aceasta piedica.

Testul care descifrează mesajele subconștientului: Alege o pasăre și află ce-ți rezervă această vară

4

Numarul acesta corespunde unei existente anterioare in care a guvernat lenea. De aceea, in aceasta viata ai impresia ca trebuie sa muncesti de doua ori mai mult decat altii pentru a obtine ceea ce vrei. Strange din dinti si munceste chiar si atunci cand simti ca mai bine o lasi pe alta data, pentru ca numai asa iti vei acumula karma pozitiva.

5

Ai petrecut o viata anterioara intr-un hedonism pur, cautand doar placerile trupesti si bucuriile superficiale. Acum, este posibil sa ai multe dezamagiri in relatiile cu ceilalti din aceasta cauza, insa nu ese timpul pierdut. Poti schimba cursul vietii tale, daca incepi sa apreciezi mai mult persoanele care tin la tine cu adevarat.

6

Într-o viata anterioara, ti-ai neglijat familia si chiar si in aceasta existenta nu reusesti sa ai destula apreciere pentru persoanele apropiate. Daca vrei sa nu ramai singura din cauza nerecunostintei, adu-ti aminte care sunt oamenii care au fost mereu acolo pentru tine si arata-le ca ii apreciezi.

7

Pentru ca in viata anterioara nu ai avut nicio tendinta de a evolua spiritual, esti prinsa intr-o stare de nemultumire si de scepticism, care iti provoaca mai multa nefericire decat orice altceva, scrie Diva Hair Trebuie sa iti revizuiesti viziunea asupra lumii si sa gasesti ceva in care sa crezi si care sa te ajute sa evoluezi.

Această grupă de sânge este un adevărat magnet pentru țânțari. Ce le atrage pe supărătoarele insecte

8

Pentru ca ai facut multa risipa si ai aruncat cu banii incoace si incolo, in aceasta existenta ai aceeasi tendinta si te confrunti, probabil, cu probleme financiare. Ca sa scapi de aceasta datorie karmica, trebuie sa inveti sa investesti banii in ceea ce trebuie, sa faci economii si sa iti faci un plan concret pentru viitor.

9

Egoismul dintr-o viata anterioara ti-a determinat karma in viata actuala si nu vei putea gasi fericirea daca nu incepi sa ii ajuti si pe cei din jur. Continuarea caii pe care esti acum te poate conduce la singuratate si la nefericire.

11

Acest numar special arata ca nu ai avut curajul sa preiei fraiele unor situatii dintr-o viata anterioara si ai ratat mari oportunitati din teama de a esua. Daca nici in aceasta viata nu vei fii mai determinata, aceasta pasivitate te va urmari si in urmatoarele existente si evolutia ta ca om va stagna.

22

Iresponsabilitatea a fost principalul tau defect in viata anterioara, iar acum culegi roadele. Nimic nu pare sa iti mearga struna, iar tu nu poti renunta la atitudinea de copil. Este momentul sa lasi deoparte joaca si sa iti asumi responsabilitatea pentru tot ceea ce faci.

Horoscopul special: Marte intra în Taurul iubitor de lux 9 iunie – 20 iulie 2024 și schimbă din temelii norocul și viața amoroasă a zodiilor. Cine va fi protejatul astrelor