Pentru a face acest test, vom trebui să facem o alegere simplă: să alegem o pasăre din cele 4 ilustrate. Acesta poate părea un exercițiu simplu, dar este departe de a fi așa. Imaginile sunt transmise la nivelul subconștientului nostru, unde sunt procesate și analizate înainte de a ajunge la conștient.

Asadar, imagineaza-ti ca te plimbi intr-o gradina si gasesti un loc secret. Acolo, vezi cateva pasarele asezate pe crengile unui copac. Alege-o pe cea care iti va face un dar.

Pasarea 1

Aceasta pasare iti va aduce un cadou sub forma de energie pozitiva pe care sa o folosesti in luna urmatoare. In afaceri vei fi mai norocos ca oricand. Asadar, treci la treaba. Si mai presus de orice, nu uita sa-ti asculti vocea interioara.

Pasarea 2

Ai ales pasarea dragostei. Iti ofera noroc in amor. In perioada urmatoare, ochii iti vor straluci mai puternic decat diamantele. In plus, vei descoperi un limbaj comun cu partenerul, prietenii si colegii. Poti rezolva orice conflict cu oricine. Asadar, este timpul sa-i ceri sefului o promovare sau sa-i propui partenerului sa mergeti intr-o calatorie romantica.

Pasarea 3

Este o pasare obisnuita. Nu-ti poate oferi decat cantecul ei. Si nici nu ai nevoie de altceva. Pana la urma, magia se afla in tine. Poti face orice vrei. Esti nascut sub o sea norocoasa. Crezi in tine si vei obtine tot ce vrei.

Pasarea 4

Ai chemat la tine pasarea norocului. In primavara aceasta vei fi norocos in orice ai intreprinde. Intuitia te va ajuta sa intelegi unde trebuie sa te indrepti. Mai mult, in urmatoarele doua saptamani vei primi o surpriza placuta. Prin urmare, nu pierde timpul. Totul va fi minunat!

