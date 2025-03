Prof. Dr. Vlad Ciurea a vorbit despre importanța ritmului circadian pentru creierul nostru, cât și despre ora la care ar trebui să ne începem activitatea, pentru a fi cât mai productivi și energici de-a lungul zilei.

„Dumnezeu a hotărât acest lucru”

Expertul spune că dacă nu avem o profesie care ne obligă să muncim pe timp de noapte, ar trebui să încercăm să respectăm ritmul natural al corpului nostru și să ne odihnim.

„Dumnezeu a hotărât acest lucru. Peste noapte trebuie să dormim, iar peste zi trebuie să lucrăm. Dacă facem invers și ne biciuim, ne stimulăm, putem avea efecte foarte proaste”, a explicat medicul Vlad Ciurea, potrivit informațiilor de la un post Tv, conform Click.ro. El a vorbit și despre efectele benefice pe care somnul le are asupra creierului nostru.

„În timpul somnului, celula nervoasă se curăță, toate acele elemente negative se curăță, organismul își reface cunoștințele. Ce s-a învățat peste zi la un elev sau student, peste noapte se stochează, iar hipocampul le oferă a doua zi pe tavă”, mai spune expertul.

Care este ora la care ar trebui să ne trezim

Potrivit expertului, cel mai bine ar fi să ne trezim odată cu cântatul cocoșilor. Conform doctorului, o dimineață cât mai matinală poate fi foarte benefică pentru corpul nostru de-a lungul zilei.

„Jur că azi de dimineață m-am trezit la ora 5:00, vă rog să mă credeți. Nici nu știți ce fericit am fost. Am deschis geamul, mi-am făcut niște treburi. Am reușit să mănânc și eu micul dejun în liniște. Am dat drumul la muzică...”, spune medicul, conform sursei citate.