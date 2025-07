Dacă te pregătești pentru un sejur pe litoral sau într-un resort de lux, e important să știi exact ce cumperi atunci când rezervi. Iată care sunt diferențele dintre cele două pachete și ce variantă ți se potrivește mai bine.

All inclusive – echilibrul între confort și buget controlat

Conceptul de all inclusive este deja bine cunoscut în România și presupune, în linii mari, acoperirea completă a necesităților tale de bază pe durata sejurului. Pachetul include:

Trei mese principale pe zi (mic dejun, prânz și cină), servite în regim bufet.

Gustări între mese, pentru momentele de poftă neprevăzută.

Băuturi locale – atât alcoolice, cât și non-alcoolice.

Acces la facilități precum piscină, șezlonguri și umbrele pe plajă.

Divertisment și programe pentru copii, în unele cazuri, inclusiv mini cluburi și spectacole de seară.

Acest pachet este ideal pentru familii, mai ales cele cu copii, pentru că oferă predictibilitate, siguranță și elimină grija meselor zilnice.

Pe de altă parte, turiștii activi, care doresc să exploreze zona, ar putea simți că plătesc pentru servicii pe care nu le folosesc pe deplin. Iar în sejururile mai lungi, meniul poate deveni ușor repetitiv, iar băuturile – limitate la variante locale.

Ultra all inclusive

Dacă pachetul all inclusive acoperă nevoile de bază, ultra all inclusive merge mai departe și adaugă o doză generoasă de lux și exclusivitate:

Băuturi alcoolice de import și cocktailuri premium, servite pe tot parcursul zilei.

Gustări disponibile nonstop, nu doar în anumite intervale.

Restaurante tematice a la carte și minibar aprovizionat zilnic în cameră.

Room service non-stop și acces la facilități exclusive precum spa, saună sau lounge-uri private.

Plajă privată cu bar dedicat și spectacole de divertisment pentru adulți.

Este, fără îndoială, opțiunea ideală pentru cei care vor să se simtă răsfățați din prima până în ultima zi de vacanță – fie că e vorba de o lună de miere sau o escapadă romantică.

Dar acest nivel de confort vine cu un preț: pachetele ultra all inclusive pot fi cu 30 – 50% mai scumpe decât cele all inclusive. În plus, apare și riscul clasic al abundenței – cu cât sunt mai multe facilități, cu atât e mai posibil să nu apuci să te bucuri de toate.