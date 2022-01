Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe autostrada A1 Deva-Nădlac, kilometrul 582, în apropierea localității Nădlac, județul Arad, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un autocamion. Traficul în zonă a fost deviat.

La scurt timp, în aceeași zonă, s-a produs o tamponare în lanț în care au fost implicate alte 8 autovehicule.

Potrivit primelor informații, o singură persoană a suferit leziuni (posibil răni ușoare), fiind evaluată medical.

Traficul rutier se desfășoară doar pe banda de urgență, benzile 1 și 2 fiind restricționate.

S-a luat măsura devierii circulației pe DN 7G, către Vama Nădlac 1.

Pe autostrada Deva-Nadlac, mai exact la km 582, in apropiereea localitatii Nadlac, județul Arad s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autocamion. La scurt timp, in aceeasi zona, s-a produs o tamponare in lant, in care au fost implicate opt autovehicule. Traficul rutier a fost oprit pe autostrada, fiind deviat pe DN7G, catre Vama Nadlac 1, pentru ca, in momentul de fata, se efectueaza cercetarea la fata locului, pentru a se stabili cu exactitate care au fost cauzele producerii evenimentului rutier. In acest moment, pe autostrada Deva-Nadlac, vizibilitatea in trafiuc este redusa din cauza cetii dense, sub 100 m”, a declarat, la Realitatea PLUS, Alexandru Andronache, inspector Centrul Infotrafic.

Recomandăm conducătorilor auto ca, pe timp de ceaţă, să reducă viteza, să mărească distanţa în mers faţă de vehiculele din față şi să folosească corespunzător luminile. Trebuie sa atragem atentia si pietonilor, bicicliştilor şi căruţaşilor care trebuie să fie conştienţi de faptul că pe timp de ceaţă sunt mai greu vizibili în trafic.

Pe timp de ceaţă, în afară de reducerea vitezei, mărirea distanţei în mers şi folosirea corespunzătoare a luminilor, în ceea ce priveşte autostrăzile trebuie respectate şi alte reguli specifice:

- nu opriţi pe benzile de circulaţie şi pe banda de urgenţă!

- în cazul unei pene sau defecţiuni tehnice, porniţi luminile de avarie, echipaţi-vă cu vesta reflectorizantă, scoateţi pasagerii din autovehicul în afara părţii carosabile şi amplasaţi triunghiurile reflectorizante, unul după celălalt, la distanţe mai mari!