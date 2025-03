Prin jocuri meschine, declarații nesimțite și denigrarea televiziunii poporului și a colegilor noștri, sistemul toxic încearcă să preia puterea. Miza este una uriașă: la bază stau banii și informațiile secrete. Am încercat să obținem un punct de vedere de la cei patru grei ai sistemului. Singurul care a răspuns până în acest moment este Ponta care spune că este susținut doar de alegătorii români și că totul este o dezinformare a statului paralel.

Sebastian Ghiță, Victor Ponta, Gigi Becali și fosta eminență cenușie a PSD-ului, Viorel Hrebenciuc, sunt agenții operațiunii prin care se dorește dezbinarea suveraniștilor.

Prin jocuri de culise meschine, declarații care să bulverseze poporul- bazate toate pe un plan bine pus la punct, aceștia vor să propulseze direct în vârful statului pe Victor Ponta.

Miza nu este deloc una mica: bani, funcții și acces la informații secrete.

Fiecare dintre aceștia și-a jucat bine rolul încă de la început: Sebastian Ghiță- sforarul, Gigi Becali – oierul căruia nu îi mai tace gura, Victor Ponta – suveranistul fals, iar Viorel Hrebenciuc – pensionarul care nu se mai satură de combinații politice. Televiziunea Poporului a aflat, însă, culisele operațiunii coordonate de fugarul Ghiță, iar dezvăluirile sunt unele absolut halucinante.

Că Gigi Becali își schimbă atitudinea mai des decât vremea nu e o surpriză pentru nimeni, numai că în ultima perioadă, toate ieșirile publice au arătat că ciobanul din Pipera este furios! De parcă cineva i-a găsit vulnerabilitatea și îl păpușează după bunul plac. Dovadă stau: susținerea în primă fază a lui Călin Georgescu, apoi dezicerea de el, la fel și susținerea pentru Simion și apoi ieșirile incontrolabile împotriva liderului AUR. Nu este exclus să fi contribuit la schimbarea lui radicală și întâlnirile cu Viorel Hrebenciuc la meciurile de fotbal și nu numai…

Disperarea a fost atât de mare încât oierul era pregătit să se arunce în cursa pentru Cotroceni, doar să rupă din voturile lui Călin Georgescu.

Marian Vanghelie a dezvăluit, în exclusivitate, pentru Realitatea PLUS, că Viorel Hrebenciuc ar fi devenit umbra lui Gigi Becali. Și i-ar șopti la ureche și generalul Florian Coldea, alt individ obișnuit să se bage în jocurile politice. Ciobanul ar pregăti chiar și un nou partid pe care să îl folosească pentru a-l ajuta pe Ponta să iasă președinte.



Și Victor Ponta a lansat pe piață varianta asocierii într-o nouă formațiune politică cu Becali.

Planul ar fi ca, după ce l-au denigrat pe Călin Georgescu, să îl țintească și pe George Simion. Oierul cu tunuri imobiliare folosește ca platformă televiziunea patronată de fugarul Ghiță ca să acuze că ar fi pompat bani în partidul lui Simion. NIMIC MAI FALS! Banii nu au ajuns la AUR, ci la sinistrații de la Pechea, a și arătat facturi pentru aceste susțineri. Problema este că manevra lui ar trebui să fie considerate mită electorală, după cum ne-au explicat mai mulți experți juridici, dar justiția închide ochii.

Gigi Becali a și scăpat porumbelul în direct la Televiziunea Poporului, apropo de planul de a-l susține pe Ponta la Cotroceni. Înaintea prezidențialelor din octombrie 2024, Gigi Becali declara că îi place de Victor Ponta. Afaceristul spunea în emisiunea Culisele Statului Paralel că suveranistul vopsit este un om de mare valoare.

”Omul de valoare” Ponta visează de mai mulți ani să acapareze mișcarea suveranistă a lui George Simion. În 2023 au apărut informații pe surse conform cărora suveranistul vopsit ar fi vrut să preia AUR. Dar Simion nu s-a lăsat păcălit de politicianul care și-a făcut un renume din a minți … chiar și când îl întrebi cât este ceasul cum ar spune scriitorul Liiceanu. (aici ilustram cu poza intalnire simion ponta)



Înainte de atacul asupra suveraniștilor, dar și asupra postului nostru de televiziune, mai multe informații despre planul oamenilor sistemului au ieșit la iveală chiar în emisiunea moderată de Anca Alexandrescu. Ghiță, Ponta și Becali ar fi făcut o strategie bine pusă la punct pentru a putea prelua puterea în România. Fugarul care conduce televiziunea soroșistă și Victor Ponta l-au susținut pe Simion la prezidențiale pentru a putea astfel să ajungă și ei la masa puterii. Sebastian Ghiță voia protecție, iar suveranistul vopsit visa să ajungă fie în Guvern, fie la SRI. Planul le-a fost dat peste cap în momentul în care Călin Georgescu a intrat pe primul loc în turul doi și a refuzat să discute cu Ponta despre o posibilă numire la vârful serviciilor în cazul în care va ajunge președintele țării.



Nu este prima oară când Ghiță încearcă să intervină pentru a-i face jocurile lui Ponta. Fugarul a recunoscut cu nerușinare că s-a implicat și în alegerile prezidențiale din 2014! În mai multe stenograme ale unor discuții interceptate de autorități, patronul presei aservite vorbea pe față despre planul său de a cumpăra voturi pentru Victor Ponta. În schimbul unor sume uriașe, Ghiță ar fi cumpărat diferite obiecte și materiale electorale, printre care chiar și tigăi. La acea vreme, anchetatorii au interceptat mai multe discuții telefonice care au devenit probe în mega-dosarul afaceristului.



CUM RECUNOȘTEA SEBASTIAN GHIȚĂ CĂ A INTERVENIT ÎN ALEGERI

GHIȚĂ SEBASTIAN – Ai văzut că mi-am băgat nițel coada în Sectorul 1? Cred că m-ai simțit!

MOISESCU VLAD – Cu ce?

GHIȚĂ SEBASTIAN – Un pic, așa, cu campania! Și eu, acolo, un om-doi, o de-aia, o convingere, o door-to-door...



SURSA: Stenogramele discuției din 31 octombrie 2014



Acuzați de jocuri pentru propulsarea lui Victor Ponta în alegerile prezidențiale, Sebastian Ghiță și Viorel Hrebenciuc au un istoric vechi. Amândoi au avut ”norocul” să scape basma curată de investigațiile grele care, conform acuzațiilor, le-ar fi adus ani grei de pușcărie. Șansa lor are și un nume: Gheorghe Stan- zis Geani în mediul judiciar - cel care, vremelnic a condus secția specială de investigare a magistraților, un experiment nemaiîntâlnit în țările civilizate.



După ce a fugit în Serbia de justiția românească, penalul Ghiță a fost implicat și în scandalul alegerilor din Serbia. Materiale de campanie în valoare de aproape trei milioane de euro au fost livrate în acel an de o companie din România, apropiată de fugarul Ghiță, Partidului Progresist Sârb, iar formațiunea politică nu a declarat cheltuielile ca fiind electorale în rapoartele către agenția anticorupție sârbă conform unei anchete făcute de jurnaliștii străini. Firma care a trimis materialele electorale în țara vecină este Ridzone Creative SRL. Sediul social din Ploiești al companiei a fost pus sub sechestru de Parchetul European, într-un caz de fraudă în legătură cu proiecte europene. La aceeași adresă din Ploiești figurează și alte companii în care Sebastian Ghiță a fost acționar sau asociat. În prezent însă, fugarul, care deservește televiziunea care vrea să îl ducă pe Ponta în turul 2 al prezidențialelor, nu apare în nicio companie înregistrată la Registrul Comerțului din România, ceea ce sugerează că acesta și-a transferat afacerile către interpuși.



Dar aceasta este cea mai mică problemă a lui Sebastian Ghiță. În țară sunt undeva într-un dulap, sau mai multe, la parchet, peste 300 de dosare penale care zac în nelucrare. Poate că o explicație pentru care ține cu dinții să îl facă pe Ponta președinte este ajutorul pe care l-ar primi și în justiție de la bunul său prieten, care a recunoscut public că va închide personal dosarele politice.



Asta pe lângă contractele pe bani publici care ar ajunge la firmele fugarului….