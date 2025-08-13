Poliţiştii Gărzii de Coastă, inspectori vamali de la Biroul Vamal Constanţa Sud Agigea şi poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, au descoperit, în urma unui control amănunţit, peste 15 milioane de ţigarete ascunse într-un container care, potrivit documentelor, ar fi trebuit să conţină role de hârtie, anunță Poliția de Frontieră.

Controlul fizic a scos însă la iveală o situaţie complet diferită: containerul conţinea 15.500.000 de ţigarete fără timbru accizabil. Valoarea totală a ţigaretelor este estimată la 20.000.000 de lei, echivalentul a aproape 4 milioane de euro.

Captura reprezintă una dintre cele mai importante descoperiri ale Gărzii de Coastă din acest an şi vine ca urmare a acţiunilor constante de prevenire şi combatere a contrabandei, desfăşurate în porturile maritime româneşti, mai spun polițiștii de frontieră.

În cauză se fac cercetări sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, pentru infracţiunile de folosire de acte nereale şi contrabandă. La finalizarea anchetei, vor fi dispuse măsurile legale care se impun.