Exista strazi in Sectorul 1 al Capitalei nu s-a intervenit nici pana in aceste momente. Iata, dupa cateva zile bune, zapada a ajuns la 40 de cm. Iar situatia este cu mult mai grava in contextul in care pentru firma de salubritate se platesc lunar zeci de mii de euro, insa fara niciun rezultat. In paralel, oamenii, in special batranii, spun ca abia mai pot iesi din casa pentru ca le este frica ca nu se pot deplasa.

Nicușor Dan este seful comandamentului de deszăpezire. Primăriile de sector fac contracte cu firmele de deszăpezire, însă în cazul în care există situații nerezolvate, primarul Capitalei îi poate trage la răspundere. Lucru care nu s-a întâmplat, iar mersul în București a devenit o adevărată aventură de supraviețuire. Pe de altă parte, Romprest care încasează sute de mii de euro lunar nu a deszăpezit multe locuri esențiale din Capitală.

Pe unele trotuare nu a fost data zapada absolut deloc, iar la acest moment zapada ajunge la aproximativ 30 de centrimetri. In conditiile in care capitala este sub zapada, Nicusor Dan - primarul Capitalei - este plecat din Bucuresti, desi el este seful comandamentului de deszapezire.