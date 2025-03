Fertilizarea pomilor fructiferi

Cum sa faci fertilizarea pomilor fructiferi. Afla in ce perioade ale anului este necesar sa aplici ingrasaminte la pomii fructiferi din livada ta. Ce ingrasaminte chimice sau naturale poti utiliza, iata ce trebuie sa stii!

Despre fertilizarea pomilor fructiferi am mai vorbit, dar acum iti vom explica in ce perioade trebuie facuta de-a lungul unui an. Cand trebuie sa aplici ingrasamintele si de ce sunt necesare.

Conform expertilor, exista doua perioade in care se aplica ingrasaminte, primavara si toamna. Primavara se utilizeaza ingrasaminte care se asimileaza usor, iar toamna se vor aplica ingrasamintele cu fosfor, potasiu si 1/3 din norma de azot.

Daca alegi ingrasaminte naturale, afla ca acestea sunt urmatoarele: gunoi de grajd, gunoi de pasari sau compost. De regula, gunoiul de grajd se foloseste toamna, deoarece acesta va avea timp sa se descompuna pana la primavara.

Daca utilizezi gunoiul de pasare, afla ca acesta se va folosi doar dupa ce a fermentat sau a fost compostat. Mare atentie ca gunoiul sa fie pastrat in locuri uscate si acoperit cu un strat de pamant sau folie pentru ca prin descompunere se vor pierde cantitati destul de mari de azot.

Ca si ingrasaminte chimice, este recomandat sa fertilizezi pomii fructiferi folosind unul sare potasica, azotat de amoniu sau superfosfat.

Ingrasamintele cu azot se vor aplica prima data primavara, cu doua saptamani inainte de inflorirea pomilor fructiferi si poti folosi o treime din cantitate. A doua treime se va aplica la inceputul lunii iunie, iar ultima treime de ingrasamant cu azot se va utiliza toamna.

Fertilizarea de toamna este iarasi foarte importanta. Mare atentie ca ingrasamintele sa nu fie aplicate prea tarziu, deoarece pomii fructiferi intra in perioada de repaus vegetativ si scade activitatea de hranire.

