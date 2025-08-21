Sectorul HoReCa a fost scutit în iulie de majorarea TVA la cota generală de 21%, însă menținerea cotei reduse de 11% depinde de respectarea obligațiilor fiscale. ANAF precizează că o colectare mai eficientă a TVA-ului este condiția pentru păstrarea acestei cote reduse. Campania de informare urmărește să-i ajute pe cetățeni să-și cunoască drepturile și să le exercite corect în relația cu operatorii economici din domeniu.

Verificările desfășurate în HoReCa

Între 1 iulie și 17 august 2025, inspectorii antifraudă fiscală au efectuat controale în mai multe locații din țară, folosind date din sistemul Ro-e-Case de marcat electronice. Obiectivul a fost verificarea respectării obligației legale de a emite bon fiscal pentru plățile efectuate în numerar. În urma verificărilor, s-a constatat că în anumite cazuri clienții au primit doar note de plată sau înștiințări, fără bon fiscal, ceea ce contravine legislației și afectează corecta colectare a veniturilor la buget.

Klaus Iohannis s-a refugiat în munți, în timp ce ANAF îi cere să restituie circa 1 milion de euro din chirii - FOTO

Ce drepturi au clienții la bon fiscal

La plata în numerar, clienții trebuie să solicite și să primească bonul fiscal, documentul obligatoriu care atestă tranzacția. Pentru plățile cu card, clientul poate cere emiterea și înmânarea bonului fiscal iar în situația în care comerciantul refuză emiterea bonului fiscal, cu excepția cazului în care aparatul de marcat fiscal este defect, clientul are dreptul să beneficieze de bunul sau serviciul achiziționat fără a plăti contravaloarea acestuia.

Rolul bonului fiscal și modalitatea de sesizare

Bonul fiscal servește drept dovadă a plății și garanție că tranzacția a fost înregistrată fiscal corect. Pentru a facilita semnalarea neregulilor, ANAF a pus la dispoziție sesizări.anaf@anaf.ro. Clienții pot trimite e-mailul împreună cu o fotografie sau scanare a documentului primit, indicând detalii precum denumirea și adresa unității, data și ora vizitei, precum și o scurtă descriere a situației. Aceasta permite autorităților să analizeze și să soluționeze sesizările cât mai eficient.

Impactul campaniei asupra domeniului HoReCa

Prin această campanie, ANAF își propune să reducă cazurile de nerespectare a legislației privind bonul fiscal și să îmbunătățească colectarea TVA în sectorul HoReCa. Campania are o componentă preventivă, educativă și practică, oferind clienților informațiile necesare pentru a-și exercita drepturile și pentru a se asigura că tranzacțiile lor sunt fiscalizate corect.

Nunta ta ajunge sub lupa ANAF. Fiscul vrea să știe chiar și cât costă meniul invitaților