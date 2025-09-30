Călin Popescu Tăriceanu, reacție furibundă după declarațiile lui Nicușor Dan: ”În 2007, România era pregătită pentru aderarea la UE”

Călin Popescu Tăriceanu a reacționat dur la declarațiile lui Nicușor Dan cu privire la aderarea României la Uniunea Europeană. Vă reamintim, într-un discurs susținut la Timișoara, președintele a spus că țara noastră a intrat în blocul comunitar fără să fie pregătită. 

Călin Popescu Tăriceanu, care era premier la data aderării, a transmis că integrarea din 2007 a fost o „victorie a națiunii române”, pentru care s-au făcut eforturi și sacrificii.

Fostul prim-ministru spune că imaginea pe care o transmite în exterior Nicușor Dan este denaturată, ca și cum România ar fi fost acceptată în Uniunea Europeană pe nedrept. 

Politicianul cataloghează abordarea șefului de stat drept „periculoasă și iresponsabilă” și transmite că președintele ar trebui să apere demnitatea țării pe care o conduce. 

„Declarațiile sale nu fac decât să adâncească neîncrederea și să afecteze imaginea țării în Europa. România era pregătită, altfel Uniunea nu și-ar fi asumat integrarea noastră”, a spus Călin Popescu Tăriceanu. 