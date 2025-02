Prin intermediul grupării DOGE, un grup consultativ condus de Elon Musk, au fost oprite plățile inutile realizate de USAID. Rolul grupării este de a găsi modalități de reducere a cheltuielilor și a reglementărilor la nivelul guvernului federal. ”Prin expunerea corupției globale, avem șansa de a reveni la valorile pe care a fost construită democrația și, astfel, adevărul ne va face liberi!”, a adăugat președintele ales.

Thank you US DOGE for starting to expose the infrastructure preventing secure elections and harming citizens globally. By exposing global corruption, we have the chance to reset to the values on which democracy was built, and thus the truth will set us free!@elonmusk