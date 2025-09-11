„Bună ziua va mulțumesc pentru prezență! Le mulțumesc tuturor celor care sunt prezenți, aici, alături de mine, în număr foarte mare. Înainte de orice, ar trebui să vorbim de tragedia care a avut loc în America: și anume, de asasinarea lui Charlie Kirk, un lider tânăr, care genera o mobilizare fantastică pentru studenți si tineri pentru adevăr și dreptate. E un martir pentru tot ce s-a întâmplat. Moartea lui arată o rană a generației tinere care nu mai vrea să trăiască în minciuna globalistă, în ideologia woke. În același timp, ceea ce sa întâmplă dovedește că Charlie Kirk a avut dreptate. A pledat mereu pentru pace. În America, Ucraina... pretutindeni, iar întrebarea a fost: Cine câștigă din pace cine din război. Evident, din război câștigă doar sistemul oligarhic sorosist și industria de armament. Din pace câștigă lumea toată, Universul. Așa a făcut și Kirk. Eu ma adresez tineretului din România cu mesajul de pace, pentru că Kirk a fost asasinat in America, dar se putea întâmpla oriunde. Important e de știut că tineretul nu mai dorește să tacă prin frică. Sistemul e indiscutabil pe sfârșite, iar acest lucru se dovedește că singura lor susținere e inducerea fricii. Însa, tineretul nu se mai apleacă la frică și nu mai vrea sa fie sclavul unei ideologii globaliste e o cumpănă a României: Continuăm să trăim în minciună, ceea ce face actuala putere, ori alegem să trăim in libertate, ceea ce a îndemnat Kirk sau sa îndrăznim, cum a transmis si mântuitorul. Pentru tinerii din România, le transmit să aibă încredere în ei și să aibă cutezanță, pentru ca am fost învățați de istorie și de înaintași să nu stăm în genunchi în fața nimănui, ci doar în fata lui Dumnezeu. Viitorul este al tineretului, nu vă lăsați furați de alții. Cei care sunteți in presa pe lângă mine, sunteți tineri, abandonați ideologiile create sa fure mintea și sufletul”, a declarat Călin Georgescu.