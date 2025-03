„Dragii mei, bună seara! Destinul unei națiuni se clădește prin sacrificii. Nu este ușor, dar este necesar. Știu că mulți, foarte mulți dintre voi mă susțineți.

Vă mulțumesc. Însă este important să știți. În aceste momente ne aflăm într-o luptă care nu se poate câștiga din spatele ecranelor de telefon sau de televizor.

Nu se poate. Nu am nevoie de like-uri sau de urmăritori pe Facebook. Am nevoie să știu că suntem toți uniți pentru aceeași cauză, dar uniți în mod real, fizic, palpabil, pentru același ideal.

Totul pentru libertate. Totul. Altfel, este inutil să ne susținem doar pe Facebook sau pe alte platforme de social media.

Eu, pentru poporul meu, lupt cu un întreg sistem corupt. Și lupt cu onoare, cu credință și cu dragoste. Dar e nevoie ca poporul la rândul său să-și dorească și el această luptă, să aibă puterea de a nu se lăsa înfrânt de toate aceste acțiuni îndreptate împotriva drepturilor noastre sacre.

Sistemul a declarat război libertății, drepturilor noastre, democrației noastre. Vreau să știți exact adevărul. Ne vor săraci, ne vor umiliți, doar ca să-și satisfacă orgoliul pentru a-și umple conturile și pentru a-și satisface șefii de la Bruxelles.

Ne-au anulat alegerile. Dreptul nostru liber, constituțional, pentru care s-a murit acum 35 de ani. Ce rău mai poți face unui popor decât să iei libertatea de alege democratic? Sistemul acesta a ticăloșit nea tot ce avem mai sfânt.

Libertatea. Puneți-vă pentru o clipă în locul celor peste care zilnic dau buzna mascații și pentru ce? Doar pentru că au susținut un ideal? O cauză? Doar pentru că m-au susținut și cer democrație? Acesta este păcatul lor că susțin libertatea? Aceasta este țara pe care vă doriți? Să trăiți în teama că oricând orice abuz va fi posibil inclusiv împotriva voastră? Puneți-vă de asemenea în locul părinților care pleacă din țară ca să lucreze în străinătate și să-și îmbrățișeze copiii cu lacrimi în ochi pentru că nu pot rămâne alături de ei? Sau invers? Părinți care își văd copiii plecând la muncă în străinătate? Astea ne dorim? Să fim singuri și săraci? Să fim sclavi în propria țară și să ne culcăm noaptea fără să știm ce drepturi vom mai avea când ne trezim? Fără să știm ce viitor previzibil mai avem? Ne-au aruncat în haos, în iadul lor netrebnic. Când am început campania și v-am spus că nu e campania, este o chemare unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu am spus că vreau pace pentru țara mea.

Doar atât. Pace. Pentru că pacea aduce bună starea unei națiuni, nu altceva.

De șase luni de zile vorbim în schimb doar despre război. De ce vorbim despre război când noi trebuie să vorbim exclusiv despre pace? De ce? E bine pentru că ei nu ne vor binele, ne vor răul. Acesta este sistemul.

Este întruchiparea răului absolut. Am văzut că mi se numără mașinile cu care circul. Mașini pentru care nimeni nu a cerut nimic de la statul român.

Ce prejudiciu a produs statului român, poporului sau bugetului de stat folosirea unor autoturisme oferite de susținătorii mei? Dar de călătoriile lui Iohannis sau ale lui Ciolacu cu avioane private pe banii poporului nu mai spune nimeni nimic? De vile lui Iohannis nu mai întreabă nimeni? De fapt, despre Iohannis și legalitățile lui în general mai știe cineva? De furtul Coifului Dacic? De acel dosar penal prin care ne-a fost furat tezaurul în Olanda mai vorbește cineva? Tezaurul României, tezaur istoric. Nu mai vorbește nimeni nimic. De zecile de milioane de euro pentru campană electorală pe care partidele le-au luat de la bugetul de stat din banii plătiți de popor deși i-au anulat alegerile, pe acelea nu le anchetează nimeni? Despre așa numitele dovezi prin care au anulat turul 2 ne-au mai spus ceva? Le-au prezentat cumva și nu știm noi? Dar despre ședința CSAT cerută de Marcel Ciolacu se mai aude ceva? Nu rămăsese că ne lămuresc legat de ingerințele altor state în alegerile din România? Dar nu.

Pentru că nu au nimic, nu există nimic și acum caută să producă probe false și dosare politice ca să ne sperie și să ne dezbine. Uitați cum e. Am câștigat primul tur al alegerilor alături de voi. Nu m-am împrumutat fictiv ca alți candidați doar ca să decontez bani de la statul român, de fapt de la poporul român.

Eu, Călin Georgescu, nu am decontat nimic de la bugetul de stat. Nimic. Zero lei.

Tot ce vedem este doar un circ mediatic, doar pentru că voi ați avut libertatea de a susține candidatura mea. Fiecare, sigur, cum a considerat. Niciun leu nu a fost decontat de la bugetul de stat, deși am câștigat alegerile.

Deci care este prejudiciul, domnilor procurori? Prejudiciul este că nu am vrut să fur din banii poporului așa cum doar politicienii corupți știu foarte bine să fac. Asta este. Am aflat din presa aservită sistemului că voiam să răstorn ordinea constituțională.

Interesant. Păi cum așa? Prin că am câștigat alegerile și le voi câștiga de fiecare dată dacă ele ar fi libere? Care este logica conform căreia un câștigător al alegerilor ar face ceva împotriva ordinii constituționale? Doar Curtea Constituțională este singura care pare că a acționat împotriva ordinii constituționale anulând alegeri libere, democratice, fără probe și fără nicio justificare. Sunt singurul candidat care a apelat la toate instanțele naționale și internaționale.

Așa am dat peste cap ordinea constituțională? Apelând la toate mijloacele legale posibile? Folosind legea, dăm mai nou peste cap ordinea constituțională? În sfârșit, la fiecare adunare publică am cerut mereu liniște socială și manifestații pașnice. Așa am deranjat ordinea constituțională pentru că am cerut și au avut loc mereu manifestații pașnice? Pare însă că atunci când spui pace, e ca și cum ai dat cu apă sfințită pe sistemul corupt. Vă uitați la cine ne conduce acum? Acest Ilie Bolojan, Ilie Soros Bolojan, este doar o extensie care primește și aplică ordine venite de la Bruxelles.

El nu este un președinte ales și nici votat democratic. Nu are dreptul de a decide absolut nimic în numele poporului nostru. Mai ales apartenența României la un război care nu este al nostru.

De ce Ilie Bolojan vorbește în numele unui popor care nu l-a votat? Cu ce drept? Ce vi se pare democratic să decidă un individ care nu i-a ales de voi, dar decide numele nostru al tuturor? Ucraina nu este o țară membră NATO sau membră a Uniunii Europene. Să nu uităm acest aspect. Nu suntem, deloc, sub articolul 5 ca să luăm în calcul măcar o discuție cu privire la trimiterea de trupe în Ucraina.

De ce vorbim despre trimiterea de trupe românești în o țară care nu este membră acestor structuri precum NATO sau Uniunea Europeană? Suntem la o secundă distanță de a ne întoarce în dictatură. Este cel mai grav moment în care se află România din ultimii 35 de ani. Suntem la două secunde distanță de a ne angrena într-o escaladare a unui conflict militar care ne va decima economic și uman.

Permitem asta? Dacă nu vom alege libertatea cu toată ființa noastră, cu toată ființa noastră din nou, riscăm să devenim sclavi în propria țară. Riscăm să devenim un popor aruncat în luptă pentru războiul altora. Nu permiteți asta.

Veți regreta. Toți. Indiferența nu ne va ajuta.

Dacă stăm și ne uităm la telefon sau la televizor, nu vom câștiga nimic. În niciun caz, demnitatea și libertatea, în niciun caz, vor fi înfrânți și ei vor face ce vor dori cu noi. Treziți-vă în conștiință acum, până nu va fi prea târziu și ireversibil.

Voi chiar credeți că o ducem bine în aceste momente? Țara este sărăcită, îndatorată și pregătită să se confrunte cu întoarcerea în comunism. Este o realitate. Deschideți ochii, acesta este adevărul.

Un comunism mascat sub un steag fals al democrației. Asta este acum. Sunteți pregătiți să trăiți din nou acele momente de frică și sărăcie, până că suntem la un pas de revenire în dictatură, în cea mai pură formă a ei, în cea mai gravă formă de cancer democratic.

La final, vreau să știți exact ce se dorește. Sistemul dorește să îmi blocheze candidatura cu orice preț. Au ordine clare să facă orice pentru ca eu să nu candidez.

De ce? Simplu, pentru că eu vreau pace, libertate și bunăstare pentru poporul meu. Actuala conducere de la Bruxelles și aserviții de sigur de la București nu dau doi bani pe noi, ca popor, pe oameni, pe libertate sau pe viitorul nostru. Vor face tot ce le stă în putere să ne distrugă.

Ei nu au inimă, nu au scrupule. Pentru binele copiilor noștri, pentru un viitor bun și în pace, treziți-vă acum cu toții. Simțiți și realizați pericolul care ne pândește.

Suntem în ultima secundă în care mai putem alege între bine și rău. Dumnezeu ne-a rătat răul, tocmai pentru a alege binele. Dar, în definitiv, noi deținem liberul arbitru și noi decidem, dacă ne trezim în conștiință, să ne culcăm la loc în somnul cel de moarte în care ne adânciră barbarii de tirani.

Deșteaptă-te, române! Trezește-te în conștiință, acum ori niciodată! Noi suntem poporul! Noi suntem România! Vă mulțumesc!”