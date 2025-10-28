„Se constată temeinicia și legalitatea acestei măsuri preventive față de persoana aflată în cauză sub aceste măsuri. Mai mult decât atât, persoana pusă sub acuzare reprezintă un pericol social.”, se arată în motivarea instanței.

Judecătorii au prezentat aceeași motivare fără argumente concrete pentru prelungirea acestei măsuri preventive.

De asemenea, situația prezentă nu este una definitivă, fiind atacată cu recurs la o instanță superioară, astfel încât Călin Georgescu se va prezenta joi în fața magistraților de la Tribunalul București, unde va afla răspunsul decisiv și definitiv al magistraților cu privire la controlul judiciar, dacă rămâne sau nu sub această măsură preventivă pentru următoarele 60 de zile.