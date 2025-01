Persoanele care beau cafea dimineaţa au un risc mai scăzut de a muri din cauza bolilor cardiovasculare şi un risc mai scăzut de mortalitate generală în comparaţie cu cei care beau cafea toată ziua, potrivit unei cercetări publicate în European Heart Journal. Potrivit specialiştilor, acesta este primul studiu care testează modelele de timp pentru consumul de cafea şi rezultatele asupra sănătăţii.

Studiul a inclus 40.725 de adulţi care au luat parte la Sondajul naţional privind sănătatea şi examinarea nutriţiei din Statele Unite (NHANES) între 1999 şi 2018.

Cafeaua reduce diabetul zaharat

„Cercetările de până acum sugerează că consumul de cafea nu creşte riscul de boli cardiovasculare şi pare să reducă riscul unor boli cronice, cum ar fi diabetul zaharat de tip 2. Având în vedere efectele pe care cofeina le are asupra corpului nostru, am vrut să vedem dacă momentul din zi în care este băută cafeaua are vreun impact asupra sănătăţii inimii”, a declarat dr. Lu Qi, de la facultatea de sănătate publică şi medicină tropicală, din cadrul universităţii Tulane, din New Orleans, Statele Unite, într-un articol publicat miercuri în revista Societăţii Europene de cardiologie.

Ca parte a acestui studiu, participanţii au fost întrebaţi despre toate alimentele şi băuturile pe care le-au consumat cel puţin într-o zi, inclusiv dacă au băut cafea, cât de mult şi când. Acesta a inclus, de asemenea, un subgrup de 1.463 de persoane care au fost rugate să completeze un jurnal detaliat al alimentelor şi băuturilor pentru o săptămână întreagă.

Cercetătorii au putut corela aceste informaţii cu înregistrările privind decesele şi cauza morţii pe o perioadă de nouă până la zece ani.

Băutorii de cafea de dimineaţă au avut cu 16% mai puţine şanse de a muri

Aproximativ 36% dintre persoanele care au participat la studiu au băut cafea dimineaţa (au băut în principal cafea înainte de prânz), 16% dintre persoane au băut cafea pe tot parcursul zilei (dimineaţa, după-amiaza şi seara) şi 48% nu au băut cafea.

Comparativ cu persoanele care nu beau cafea, băutorii de cafea de dimineaţă au avut cu 16% mai puţine şanse de a muri din orice cauză şi cu 31% mai puţine şanse de a muri din cauza bolilor cardiovasculare. Totodată, nu a existat nicio reducere a riscului pentru cei care beau cafea toată ziua, comparativ cu cei care nu beau cafea.

Băutorii de cafea de dimineaţă au beneficiat de reducerea riscurilor, indiferent dacă au fost băutori moderaţi (două până la trei ceşti) sau mari băutori (mai mult de trei ceşti). Băutorii uşori de cafea de dimineaţă (o ceaşcă sau mai puţin) au beneficiat de o scădere mai mică a riscului.

„Acesta este primul studiu care testează modelele de timp pentru consumul de cafea şi rezultatele asupra sănătăţii”, a declarat Dr. Qi.

„Constatările noastre indică faptul că nu este important doar dacă bei cafea sau cât de mult bei, ci şi momentul din zi când bei cafea. De obicei, în ghidurile noastre dietetice nu oferim sfaturi cu privire la momentul de consum, dar poate că ar trebui să ne gândim la acest lucru în viitor”, a precizat acesta.

Autorii spun că sunt necesare studii suplimentare pentru a valida aceste constatări la alte populaţii, inclusiv studii clinice pentru a testa impactul potenţial al modificării momentului din zi în care oamenii beau cafea.

„Acest studiu nu ne spune de ce consumul de cafea dimineaţa reduce riscul de deces din cauza bolilor cardiovasculare. O posibilă explicaţie este că consumul de cafea după-amiaza sau seara poate perturba ritmurile circadiene şi nivelurile de hormoni precum melatonina. Acest lucru, la rândul său, duce la modificări ale factorilor de risc cardiovascular, cum ar fi inflamaţia şi tensiunea arterială”, a mai specificat dr. Qi.

În studiul lor, publicat pe 8 ianuarie în European Heart Journal, cercetătorii au analizat momentul din zi în care se consumă cafea la 40.725 de adulţi din NHANES şi de la 1.463 de adulţi din Studiul de validare a stilului de viaţă al femeilor şi bărbaţilor.

„În timpul unei urmăriri mediane de aproape un deceniu şi după ajustarea consumului de cafea cofeinizată şi decofeinizată, a cantităţilor de ceşti pe zi, a orelor de somn şi a altor factori de confuzie, modelul de tip matinal, mai degrabă decât cel de tip toată ziua, a fost asociat în mod semnificativ cu riscuri mai mici de mortalitate din toate cauzele cu un hazard ratio de 0,84 şi de mortalitate cardiovasculară chiar de 0,69 în comparaţie cu cei care nu beau cafea”, a declarat într-un editorial însoţitor, profesorul Thomas F. Lüscher de la spitalul Royal Brompton and Harefield, din Londra.

De ce contează așa de mult ora la care bei cafeaua?

În orele dimineţii există de obicei o creştere marcată a activităţii simpatice pe măsură ce ne trezim şi ne ridicăm din pat, un efect care se estompează în timpul zilei şi atinge nivelul cel mai scăzut în timpul somnului. Astfel, este posibil, după cum subliniază autorii, ca consumul de cafea după-amiaza sau seara să perturbe ritmul circadian al activităţii simpatice, explică cercetătorii.

„Într-adevăr, mulţi băutori care beau toată ziua suferă de tulburări de somn. În acest context, este interesant faptul că cafeaua pare să suprime melatonina, un mediator important care induce somnul în creier.

„În general, trebuie să acceptăm dovezile acum substanţiale conform cărora consumul de cafea, în special în orele dimineţii, este probabil să fie sănătos. Prin urmare, beţi-vă cafeaua, dar faceţi-o dimineaţa”, îndeamnă profesorul Lüscher.