"De aceea este vital că am reuşit să asigurăm funcţionarea tuturor celor şase grupuri de la Porţile de Fier I, după lucrări integral româneşti, derulate de Hidroelectrica-Hidroserv-UCMH (UCM Reşiţa). Mai mult, începe să se vadă tot mai des stocarea, în tabloul de producţie, unde aveam acum un an abia 8MWh şi astăzi aproape 400MWh disponibili în baterii”, a transmis Burduja, luni seara, într-o postare pe Facebook.



Ministrul mai arată că, tot astăzi, Hidroelectrica a anunţat semnarea contractului pentru primul proiect de stocare a energiei în baterii din portofoliul companiei.



”Hidroelectrica se dezvoltă prin astfel de investiţii cu caracter strategic, care răspund uneia dintre marile provocări actuale ale sistemului energetic: stocarea. Mai exact, cum facem ca energia produsă din surse regenerabile să nu se piardă şi să poată fi utilizată chiar şi în zilele în care condiţiile meteorologice nu ne sunt favorabile”, a precizat Burduja.



Potrivit ministrului, contractul a fost semnat cu asocierea formată din Prime Batteries Technology şi Enevo Group, câştigătoarea licitaţiei lansate la finalul anului trecut.



”La fel de important este faptul că acest contract a fost semnat cu două companii româneşti, care merită din plin felicitate. Prime este una dintre companiile pe care ne bazăm, ca ţară, pentru dezvoltarea capacităţilor de stocare chiar aici, acasă. Asta va însemna costuri mai mici, posibilităţi de export de tehnologie şi mai mult know-how autohton. Enevo este, la rândul său, deja un actor recunoscut şi pe pieţele externe în domeniul sistemelor de automatizare pentru sectorul energetic”, arată Sebastian Burduja.



Burduja mai spune că instalaţia de stocare cu baterii Li-ion va fi amplasată în cadrul Substaţiei Crucea, parte a Parcului Eolian Crucea Nord – operat de Hidroelectrica, cu o putere instalată de 108 MW.



”După punerea în funcţiune, instalaţia va avea o capacitate de stocare de 72 MWh. Valoarea totală a contractului este de aproape 80 de milioane de lei fără TVA, iar termenul de implementare este de 12 luni. Investiţia va contribui direct la reducerea dezechilibrelor interne din parcul eolian, la îmbunătăţirea performanţelor turbinelor şi la oferirea de servicii de echilibrare pentru întregul sistem energetic naţional. Cu alte cuvinte: mai multă stabilitate, eficienţă şi fiabilitate pentru reţeaua de electricitate a României”, afirmă Sebastian Burduja.



Ministrul Energiei declată că ”România are nevoie de un sistem energetic modern şi îi felicită, încă o dată, pe toţi cei care au viziunea – din companiile de stat şi din cele private – de a acţiona pentru atingerea acestui obiectiv şi vor avea mereu un sprijin la Ministerul Energiei”.



”De altfel, punem la bătaie o sumă record de 380 de milioane EUR, finanţări nerambursabile din PNRR şi Fondul pentru Modernizare, pentru sprijinirea proiectelor de investiţii în capacităţi de stocare în baterii. Vom depăşi astfel 3000MWh în următorii ani, iar bateriile vor deveni un pilon important al sistemului energetic naţional. Aşa, şi? Şi asta ne va aduce mai multă producţie, mai mult echilibru, deci o energie mai sigură şi mai ieftină. Şi da, asta înseamnă pe viitor facturi mai mici pentru români şi companiile româneşti”, precizează ministrul.