Decizia a fost adoptată în ședința de Guvern de joi, ca urmare a faptului că pe cardurile educaționale mai există sume neutilizate ce depășesc 29 de milioane de lei. Autoritățile au explicat că măsura oferă beneficiarilor timp suplimentar pentru a folosi sprijinul financiar destinat achiziționării de rechizite, îmbrăcăminte, articole de papetărie și alte produse necesare elevilor.

Declarația oficială a ministrului

„Știm cât de importante sunt primele zile de școală pentru fiecare copil și cât de mari pot fi cheltuielile pentru părinți. Prin extinderea perioadei de utilizare a banilor, ne asigurăm că sprijinul din fonduri europene este disponibil atunci când este cea mai mare nevoie. Educația copiilor noștri trebuie să fie o prioritate”, a declarat Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, conform comunicatului oficial.

Cifrele programului pentru anul școlar trecut

În anul școlar 2024–2025, MIPE a alimentat 666.373 de carduri educaționale cu câte 500 lei fiecare, suma totală virată atingând 333,1 milioane de lei. În luna august 2025, alte 18.228 de carduri au primit încărcări suplimentare, după validările realizate de Ministerul Educației.

Continuarea programului și finanțarea europeană

Programul, finanțat prin fonduri europene în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, va continua și în următorii doi ani școlari, 2025–2026 și 2026–2027, oferind elevilor și părinților sprijinul necesar pentru achizițiile de început de an școlar.

