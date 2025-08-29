Ce a transmis ministrul Educației?

Oficialul a subliniat că, deși sistemul a resimțit măsurile de criză fiscal-bugetară, educația a contribuit la stabilitatea țării și și-a îndeplinit obligațiile. „Am fost obligați să luăm decizii dificile, dar acestea au asigurat predictibilitatea salariilor și a burselor și au împiedicat intrarea României într-o zonă de risc economic. Din acest moment trebuie să trecem de la logica austerității la cea a dezvoltării”, a declarat ministrul.

David a explicat că pachetul de măsuri implementat în toamnă a fost necesar pentru a evita scenarii grave, precum suspendarea fondurilor europene sau scăderea ratingului de țară. „Educația și-a făcut datoria față de ea însăși și față de România. Nu mai este loc pentru alte sacrificii în acest domeniu”, a punctat acesta.

Ministrul a recunoscut că perioada ultimelor luni a fost marcată de critici și tensiuni, dar a afirmat că a preferat să evite declarațiile publice pentru a nu afecta evaluările internaționale de stabilitate financiară. „Am fost paratrăsnet pentru multe îngrijorări, unele justificate, altele exagerate. Important este că obiectivul principal – asigurarea salariilor și burselor – a fost atins”, a spus el.

Ce îi așteaptă pe elevi în noul an școlar?

Referindu-se la noul an școlar, David a subliniat provocările majore: deficitul de profesori, creșterea normei didactice și reorganizarea rețelei școlare. Cu toate acestea, el a precizat că suplinitorii calificați și măsurile de reducere a fragmentării unităților școlare vor contribui la menținerea calității actului educațional.

„Umbra cea mai grea rămâne analfabetismul funcțional, care a devenit un risc de securitate națională. În același timp, avem în sistem oameni dedicați și copii care merită sprijiniți. Reforma trebuie să se concentreze pe reducerea birocrației, ore remediale pentru elevi și investiții în infrastructură”, a adăugat ministrul.

În privința burselor, acesta a arătat că fondurile disponibile sunt mai mari decât în 2022–2023, dar sub nivelul anilor precedenți. Prioritate au bursele sociale, pentru a sprijini copiii din medii defavorizate, urmând ca, pe termen mediu, să fie reintroduse mai multe burse de performanță și să fie implicat mediul privat în susținerea lor.

Daniel David a trasat și direcțiile strategice pentru viitor: implicarea profesorilor pensionați în activități educaționale, onorarea salariului de debutant în noua lege a salarizării, atragerea de specialiști în școli și universități și creșterea treptată a finanțării, până la 15% din bugetul consolidat pentru educație și 1% din PIB pentru cercetare.

„Pentru mine nu contează funcția de ministru, ci ca școala să înceapă în condiții funcționale. Nu este momentul pentru festivisme, ci pentru responsabilitate și construcție. Educația are nevoie de stabilitate și de o viziune de dezvoltare, nu de noi măsuri de austeritate”, a conchis Daniel David.

