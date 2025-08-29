Isabel Diana Leucuța este fost fotomodel și îl consiliază pe Daniel David pe probleme de învățământ. Atunci când activa în lumea modellingului, bruneta nu ezita să pozeze în ipostaze cel puțin provocatoare.

CV-ul consilierei sexy a ministrului Educației arată că a terminat Facultatea de Științe Politice și Administrative și că a făcut un master la Universitatea Babes-Bolyai în comunicare. Tânăra care îl consiliază se recomandă drept specialist în marketing și designer grafic.

Se pare că legătura lui Daniel David cu fosta studentă a universității pe care o conducea este destul de veche. De altfel, a apărut și un scandal legat de numele fetei. În cadrul dezbaterii prezidențiale din noiembrie 2024, Isabel Leucuța a fost prezentată doar drept tânără studentă. Asta deși în realitate era și angajată ca specialist în comunicare la Babeș-Bolyai și lucra sub coordonarea directă a lui Daniel David. Studenții au reclamat atunci că alegerea ei ca reprezentant nu a fost transparentă.

Câteva luni mai târziu, tânăra a fost cooptată în cabinetul ministrului. La începutul anului, Isabel Leucuța lucra deja la Ministerul Educației. În ianuarie, fostul fotomodel a mers alături de Daniel David în Chicago, Statele Unite, la o întâlnire cu absolvenți ai UBB. Atunci când i s-au cerut explicații cu privire la numirea fetei la minister, Daniel David a spus că a invitat-o pe tânără pentru experiența sa în comunicare.