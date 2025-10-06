Pentru a asigura o distribuție optimă a căldurii în întreaga rețea, CMTEB a demarat, imediat după îndeplinirea condițiilor legale de furnizare a încălzirii pentru sezonul de iarnă, o serie de măsuri, printre care:

- Pornirea graduală a surselor de furnizare a agentului termic;

- Solicitarea măririi debitului și a sarcinii termice pentru cele două centrale ELCEN aflate în funcțiune;

- Solicitarea către toți producătorii de energie termică de a porni centralele de producere a energiei termice începând cu data de 06 octombrie 2025.

Pentru a optimiza distribuția căldurii în sistem, vor fi efectuate manevre de echilibrare hidraulică. În cadrul procesului de echilibrare hidraulică și de creștere graduală a parametrilor de furnizare și până la finalizarea tuturor lucrărilor deschise in cadrul mai multor șantiere, pot apărea temporar disfuncționalități în următoarele zone: