„Am venit cu documentul, foarte mulți oameni cu care am discutat mi-au cerut o copie ca să o citească în avionul de întoarcere. În ce privește ce face UE, Comisia și-a propus ca până la finalul anului să propună un așa numit scut democratic, probabil că în săptămânile următoare vom discuta despre ce înseamnă asta. În acest moment există o cooperare a instituțiilor, care în cazuri de vădită dezinformare pur și simplu dau conținutul jos, dar mai avem de lucru la asta”, a declarat Nicușor Dan la Copenhaga.

Președintele Nicușor Dan se contrazice în declarațiile legate de anularea alegerilor și după vizita la Copenhaga! Cu toate că a spus că are toate detaliile și un raport pentru oficialii internaționali, în realitate se mai caută alte elemente ce se vor prezenta „în lunile următoare”, precizează acesta.

Vorbim despre o serie de contraziceri făcute chiar de către președintele României Nicușor Dan, întrucât știm foarte bine ieri a fost prezent la reuniunea informală a liderilor europeni de la Copenhaga, unde, inclusiv în fața jurnaliștilor a declarat înainte de acest eveniment că va merge cu raportul anulării alegerilor, cu date extrem de importante în care acesta spunea că există probe clare și documente care arată o ingerință străină în alegerile care au fost anulate în decembrie anul trecut.

