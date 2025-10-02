„Am venit cu documentul, foarte mulți oameni cu care am discutat mi-au cerut o copie ca să o citească în avionul de întoarcere. În ce privește ce face UE, Comisia și-a propus ca până la finalul anului să propună un așa numit scut democratic, probabil că în săptămânile următoare vom discuta despre ce înseamnă asta. În acest moment există o cooperare a instituțiilor, care în cazuri de vădită dezinformare pur și simplu dau conținutul jos, dar mai avem de lucru la asta”, a declarat Nicușor Dan la Copenhaga.
Contradicțiile lui Nicușor Dan privind anularea alegerilor: la Copenhaga spune că are raportul, acasă recunoaște că mai caută probe
Președintele Nicușor Dan se contrazice în declarațiile legate de anularea alegerilor și după vizita la Copenhaga! Cu toate că a spus că are toate detaliile și un raport pentru oficialii internaționali, în realitate se mai caută alte elemente ce se vor prezenta „în lunile următoare”, precizează acesta.
Vorbim despre o serie de contraziceri făcute chiar de către președintele României Nicușor Dan, întrucât știm foarte bine ieri a fost prezent la reuniunea informală a liderilor europeni de la Copenhaga, unde, inclusiv în fața jurnaliștilor a declarat înainte de acest eveniment că va merge cu raportul anulării alegerilor, cu date extrem de importante în care acesta spunea că există probe clare și documente care arată o ingerință străină în alegerile care au fost anulate în decembrie anul trecut.
Avocatul lui Bogdan Peșchir îl desființează pe Nicușor Dan: Se bazează pe intuiție, foarte curând putem merge la Baba Vanga
Justiția a ajuns să se facă doar pe intuiție, iar dosarele vor fi făcute curând la ghicitoare! Sunt acuzațiile devastatoare făcute de avocatul lui Bogdan Peșchir după declarațiile halucinante ale lui Nicușor Dan în care a spus că el crede că influencerul ar fi făcut donații de 20 de milioane de euro, și nu de 900.000 de euro, așa cum au spus procurorii. Mai mult, Cristian Sârbu a declarat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că președintele nici măcar n-are voie să intervină în dosar.
„Nu credeam că o să prind ziua în care președintele nostru să spună că se bazează pe intuiție. Când ai Servicii, când ai ajutorul altor țări care au servicii, când ai totul și fonduri substanțiale să vii să mi spui că intuiția ta îți spune lucrul acesta... Foarte curând putem să mergem la ghicitoare sau la Baba Vanga.