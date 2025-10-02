Vorbim despre o serie de contraziceri făcute chiar de către președintele României Nicușor Dan, întrucât știm foarte bine ieri a fost prezent la reuniunea informală a liderilor europeni de la Copenhaga, unde, inclusiv în fața jurnaliștilor a declarat înainte de acest eveniment că va merge cu raportul anulării alegerilor, cu date extrem de importante în care acesta spunea că există probe clare și documente care arată o ingerință străină în alegerile care au fost anulate în decembrie anul trecut.

Pe de ală parte, a precizat că inclusiv în anumite dosare din justiție se arată clar o astfel de ingerință, făcând referire la dosarul în care este implicat Călin Georgescu. Vedem, astfel, o implicare directă a președintelui României în domeniul Justiției, în anumite dosare care se află în cercetare penală, dar și pe masa judecătorilor - fapt care este complet interzis, având în vedere că trebuie să fie un domeniu și, mai ales, o situație independentă.

Pe de altă parte, Nicușor Dan se contrazice în declarații. Acesta a spus cu câteva săptămâni înainte să plece la Copenhaga că ne mai trebuie anumite date legate de aceste evenimente, iar acum vedem că a mers în mers în capitala Danemarcei cu un raport, nu se știe exact cu ce date, pe masa liderilor europeni. Aceste date nu le-au fost însă prezentate și românilor.

Încă din campania prezidențială, Nicușor Dan a precizat că va întruni un CSAT în care se va spune foarte clar care a fost motivul anulării alegerilor.