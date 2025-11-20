Volumul total al lucrărilor de construcții a înregistrat o creștere semnificativă în luna septembrie 2025, o evoluție pozitivă confirmată de datele publicate de Institutul Național de Statistică.

Pe plan lunar, saltul a fost unul robust: volumul lucrărilor a crescut cu 17,8% față de august 2025 (serie brută). Această revigorare s-a simțit pe toate segmentele, în frunte cu lucrările de întreținere și reparații curente (+28,3%), urmate de construcțiile noi (+15,9%) și reparațiile capitale (+13,4%). La nivelul obiectelor de construcții, cel mai mare avans a fost înregistrat de clădirile nerezidențiale (+18,5%), urmate de construcțiile inginerești (+18,1%) și clădirile rezidențiale (+15,4%).

Comparativ cu septembrie 2024, creșterea totală a fost de 8,2% (serie brută), demonstrând că piața se menține pe plus, în ciuda măsurilor fiscale. De remarcat este saltul spectaculos al lucrărilor de reparații capitale (+61,6%), în timp ce construcțiile noi au avansat cu 3,2%. Totuși, lucrările de întreținere și reparații curente au marcat o ușoară scădere (-2%). Pe obiecte, clădirile nerezidențiale (+29,6%) și cele rezidențiale (+21,4%) au tras piața în sus, în timp ce construcțiile inginerești au înregistrat un declin (-2,8%).

În ansamblul primelor nouă luni (ianuarie-septembrie 2025), volumul total al lucrărilor a consemnat un avans de 9,3% față de perioada similară a anului trecut. În această perioadă, reparațiile capitale (+51,8%) și construcțiile noi (+6,2%) au generat creșterea, iar toate cele trei segmente de obiecte de construcții – clădiri rezidențiale (+11,3%), construcții inginerești (+9,3%) și clădiri nerezidențiale (+8,1%) – au avut evoluții pozitive.