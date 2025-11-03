Guvernul a transmis: Proiectul de lege privind sancționarea comportamentului față de funcționari nu a fost inițiat de guvern, nici măcar de PNL, ci de un grup parlamentar UDMR și minorități. MAI a emis un aviz cu observații dintre care unele privesc definirea comportamentului incriminat și nivelul pedepselor.

Ce prevede actul normativ

Sumele prevăzute în document variază între 5.000 și 20.000 de lei și se aplică inclusiv celor care adoptă un comportament „provocator, agresiv, intimidant sau recalcitrant”, potrivit definițiilor cuprinse în inițiativă. De asemenea, refuzul de a respecta indicațiile personalului poate fi încadrat în aceeași categorie. Executivul consideră că măsura ar fi benefică în special pentru situațiile în care persoanele solicită informații publice fără a respecta programul stabilit al instituțiilor. În opinia Guvernului, în ultimii ani s-a observat „un trend ascendent îngrijorător” în privința comportamentelor inadecvate ale unor cetățeni față de angajații administrației publice, ceea ce, se arată în document, ar afecta activitatea profesională a acestora.

Fostul ministru de Externe preia un rol-cheie în Cancelaria lui Bolojan

Explicațiile oferite de Guvern

„În ultimii ani, s-a constatat o creștere îngrijorătoare a comportamentelor inadecvate manifestate de cetățeni în relația cu personalul din cadrul autorităților și instituțiilor publice, comportamente care afectează activitatea profesională a acestora respectiv subminează autoritatea instituților statului și încrederea cetățenjlor în acestea”, se arată în proiectul susținut de Guvernul Bolojan. Documentul prevede că persoanele care solicită informații trebuie să respecte regulile instituțiilor și să manifeste „un comportament care să nu afecteze activitatea personalului”.

În caz contrar, amenzile vor fi aplicate în funcție de gravitatea situației, între 5.000 și 20.000 de lei. Într-un punct de vedere anexat proiectului, Guvernul recunoaște că sancțiunile propuse pot genera „o disproporție considerabilă între sancțiunile stabilite pentru fapte cu un pericol social relativ asemănător”. Totuși, Executivul apreciază că „demersul este oportun, întrucât instituie un cadru legal mai clar pentru gestionarea situațiilor în care solicitanții de informații publice nu respectă programul stabilit sau manifestă un comportament care poate afecta buna desfășurare a activității personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice”.

Evacuarea cetățenilor din instituții, o nouă măsură prevăzută în proiect

Inițiativa include și posibilitatea ca persoanele considerate „turburente” să fie evacuate din instituțiile publice. În document se arată că această măsură are scopul de a „menține un climat de ordine și securitate în incinta instituțiilor publice, consolidând atât eficiența activității administrative, cât și protecția personalului”. Guvernul argumentează că noile reglementări ar consolida disciplina în interacțiunile dintre cetățeni și reprezentanții statului.

Ilie Bolojan ignoră umililnța americanilor și se leagă de nemți. În ce firmă vor fi pompați banii românilor