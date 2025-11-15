Bolojan recunoaște riscul pierderii Capitalei. Coaliția, în criză: trei candidați, un singur vot

Ilie Bolojan se teme că cele trei partide din Coaliție pot pierde Bucureștiul
Scandalul din coaliție explodează! Premierul Ilie Bolojan admite deschis ceea ce până acum se discuta doar în culise: cei trei candidați ai PNL, PSD și USR pot pierde Bucureștiul în fața unui contracandidat puternic, care câștigă teren pe fondul haosului politic. Bolojan dă vina pe PSD pentru blocarea unei candidaturi comune și recunoaște că actuala strategie pune Capitala pe tavă adversarilor. Premierul vorbește despre riscuri, responsabilitate și un electorat „mai lucid decât politicienii”. 

„Riscul ca unul, adică unul dintre cei trei candidați pe care îi propun partidele din coaliție, să piardă există în această situație. Dar am fost pus în fața a două ipostaze: să încălcăm legea de organizare a alegerilor în spiritul ei, adică să nu facem alegeri, ceea ce n-ar fi fost nici bine pentru București, pentru că altfel ar fi stat într-un provizorat, iar provizoratele au limitele lor. Nu e bine să ai provizorate foarte lungi.

Asta pe de o parte, pentru că unul dintre partide, mai exact PSD, ca să discutăm foarte deschis, nu a fost de acord să se organizeze alegerile decât în condițiile în care sau există un candidat comun al coaliției — ceea ce știam că nu se poate, din motive obiective, electorate diferite — sau a doua variantă: fiecare partid să meargă cu candidatul lui.

Am optat să respect spiritul legii. Am adoptat această hotărâre de convocare a alegerilor. Acum fiecare partid se duce cu candidatul lui. Dar eu am avut încredere întotdeauna, și de multe ori s-a văzut asta, că uneori cetățenii noștri — cetățenii României, cetățenii Bucureștiului — sunt mai inteligenți decât oamenii politici și vor da un vot cerebral. Eu am încredere că vor gândi care este votul util pentru București.”, a declarat Ilie Bolojan.