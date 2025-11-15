„Riscul ca unul, adică unul dintre cei trei candidați pe care îi propun partidele din coaliție, să piardă există în această situație. Dar am fost pus în fața a două ipostaze: să încălcăm legea de organizare a alegerilor în spiritul ei, adică să nu facem alegeri, ceea ce n-ar fi fost nici bine pentru București, pentru că altfel ar fi stat într-un provizorat, iar provizoratele au limitele lor. Nu e bine să ai provizorate foarte lungi.

Asta pe de o parte, pentru că unul dintre partide, mai exact PSD, ca să discutăm foarte deschis, nu a fost de acord să se organizeze alegerile decât în condițiile în care sau există un candidat comun al coaliției — ceea ce știam că nu se poate, din motive obiective, electorate diferite — sau a doua variantă: fiecare partid să meargă cu candidatul lui.

Am optat să respect spiritul legii. Am adoptat această hotărâre de convocare a alegerilor. Acum fiecare partid se duce cu candidatul lui. Dar eu am avut încredere întotdeauna, și de multe ori s-a văzut asta, că uneori cetățenii noștri — cetățenii României, cetățenii Bucureștiului — sunt mai inteligenți decât oamenii politici și vor da un vot cerebral. Eu am încredere că vor gândi care este votul util pentru București.”, a declarat Ilie Bolojan.