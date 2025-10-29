UPDATE 18:30 - Administrația Prezidențială a transmis, după ce Guvernul a publicat programul premierului de mâine, că în cursul după amiezii de miercuri a fost semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu, și trimis la Monitorul Oficial.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire în funcția de membru al Guvernului a doamnei Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru.

Decretul a fost trimis în această după-amiază la Monitorul Oficial și va fi publicat joi, 30 octombrie.

Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc joi, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni. Acces foto-video oficial”, se artă în comunicatul de la Administrația Prezidențială.

Nominalizarea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier pare să fie presărată numai cu probleme. Ilie Bolojan anunță că participă mâine de la ora 10 la ceremonia de depunere a jurământului Oanei Gheorghiu, asta deși președintele Nicușor Dan nu a semnat niciun decret. Pe agenda premierului apare participarea la ceremonia de depunere a jurământului Oanei Gheorghiu. Asta în situația în care pe agenta președintelui nu apare nimic în acest sens. Situația este fără precedent, mai ales în condițiile in care acest decret nu a fost semnat, deși surse politice au declarat pentru Realitatea Plus că șeful statului ar fi semnat deja.

Fondatoarea asociației „Dăruiește Viață”, nominalizată pentru funcția de vicepremier, a publicat, în trecut, pe contul personal de Facebook o postare cel puțin controversară, dacă nu chiar „sinucigașă”, din postura eventualei funcții pe care o va ocupa.

S-a gândit să lanseze un atac virulent la adresa unuia dintre cei mai puternici oameni ai planetei, președintele SUA. Oana Gheorghiu consideră că Donald Trump are un „caracter mizerabil”.

"Nimic din ceea ce am scris pe pagina mea personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României.

Toate comentariile și postările mele au reprezentat opiniile personale ale unui cetățean român, membru al societății civile, care s-a exprimat pe contul său de social media, în anumite situații, în virtutea dreptului său la liberă exprimare.

Postarea care a stârnit acum reacții critice a fost făcută într-un context emoțional foarte încărcat, întâlnirea din februarie, din Biroul Oval, cu președintele Zelenski, ceea ce a avut un impact direct asupra modului în care a fost formulată. Nu am fost singura care a fost tulburată de acel eveniment.

Desigur, privind înapoi, nu aș mai scrie în aceiași termeni, chiar și fără să fiu numită într-o funcție publică”, a scris Oana Gheorghiu.